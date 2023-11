Matrimonio.com dice “sì, lo voglio” al Black Friday con migliaia di offerte esclusive e promozioni da capogiro dedicate ai futuri sposi

Novembre 14, 2023

(Adnkronos) – ● Approfittare del Black Friday per realizzare il matrimonio dei propri sogni? Grazie a Matrimonio.com è possibile! Anche quest’anno, infatti, i professionisti delle nozze si uniscono all’iniziativa del portale leader del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide per offrire online le migliori promozioni alle coppie in procinto di sposarsi.

● I neo sposi iscritti al portale potranno usufruire di più di 1.400 sconti e offerte esclusive su location, atelier, musica, fotografia, fioristi e tante altre categorie.

● Ingaggiare i fornitori e chiudere gli accordi con largo anticipo è il modo migliore per ridurre i costi senza però rinunciare alla qualità dei servizi.

● Le offerte saranno disponibili per tutto il mese di novembre fino al prossimo Cyber Monday.

Milano, 14 novembre 2023 – Un Black Friday lungo un mese? Un sogno che diventa realtà grazie a Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide! Anche quest’anno, infatti, sono tantissimi i professionisti delle nozze che hanno deciso di aderire all’iniziativa Black Friday di Matrimonio.com per offrire online le migliori offerte e opportunità alle coppie che stanno per pronunciare il fatidico “sì, lo voglio”. Oltre 1.400 promozioni che permetteranno alle coppie di realizzare le nozze che hanno sempre desiderato senza alleggerire troppo il portafoglio. Non solo pack e regali esclusivi ma anche sconti incredibili fino al 70% in varie categorie a seconda della data o del servizio scelto: queste sono solo alcune delle opzioni che si possono trovare sul portale; per scoprirle tutte basta cliccare su questo link.

Pianificare un ricevimento da favola non è mai stato così facile ed economico! I professionisti del settore nuziale si sono uniti in occasione del Black Friday di Matrimonio.com per venire incontro alle coppie alle prese con l’organizzazione delle nozze. Le offerte saranno disponibili per tutto il mese di novembre fino al Cyber Monday (27 novembre) e i futuri sposi potranno approfittare di questi prezzi speciali per attenuare i costi abituali delle nozze e, soprattutto, per non sforare il budget.

Secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School, il costo medio di un matrimonio in Italia è di 21.090 € (senza luna di miele) e in media i futuri sposi ingaggiano 11 fornitori. Alla luce di queste cifre, le promozioni del Black Friday dei professionisti di Matrimonio.com possono essere utili alle coppie per ridurre le spese senza rinunciare alla qualità. Ecco alcune delle promozioni esclusive valide fino al 27 novembre che stanno riscuotendo più successo tra gli sposi:

● Location: Magnolia Resort (Roma) offre uno sconto del 50% sul costo della location per gli eventi infrasettimanali; Villa Attems (Gorizia) prevede uno sconto del 25% per i matrimoni infrasettimanali; Villa La Cerbara (Pesaro-Urbino) regalerà agli sposi di Matrimonio.com un colorato Candy Bar.

● Atelier: Mercatino Michela (Bergamo) prevede sconti del 70% sull'abito da sposa; Iaquino Sposa di Nicola Laezza (Napoli) offre sconti del 15% su collezioni da sposa selezionate; Forrest (Caserta) propone vestiti da sposo scontati del 50% sulla collezione 2022/2023.

●Trucco e acconciatura: Maria Elena Ercoli Wedding Makeup & Hairstyle (Milano) offre una prova make-up + acconciatura e kit ritocchi in regalo; Silvia Baini Make-up Artist (Milano) prevede uno sconto di 100 euro su tutto il servizio.

●Fotografo: Marco Borrelli Photographer (Roma) propone uno sconto del 15% sull’intero servizio fotografico e video matrimoniale per le cerimonie da gennaio ad aprile 2024; Matteo Innocenti Photography (Firenze) offre foto con il drone gratis.

●Musica: Duolounge Eventi (Napoli) prevede un’offerta sul servizio DJ/Speaker e Sax e in omaggio il DJ set per open bar e after party; Filippo Galassini Events Dj (Lucca) propone uno sconto del 50% sulla seconda postazione musicale.

●Fioristi: My Flowers (Terni) offre uno sconto di 200 euro, oltre a tableau, confettata e photo booth gratis; Nonsolofiori (Genova) bouquet sposa ed allestimento confettata gratis.

●Partecipazioni: Matrimonio.com offre uno sconto del 30% su tutti gli articoli del suo store (partecipazioni, segnaposto, tableau, guestbook, ecc.) con il codice LOVEBF23.

