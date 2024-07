Matrimonio, ma quanto mi costi? La Calcolatrice di Budget di Matrimonio.com ha la risposta all’eterna domanda

18 Luglio 2024

(Adnkronos) – ●Quanto costa organizzare il matrimonio dei sogni? Per molti italiani, calcolare il budget delle nozze può rappresentare una vera e propria preoccupazione da non sottovalutare.

●L’86% delle coppie dichiara di avere un ottimo controllo del budget e una conoscenza esatta delle spese che affronta, indipendentemente dalla fascia di reddito a cui appartiene.

●In 1 matrimonio su 5, gli extra dovuti al pagamento dei diritti d’autore (SIAE) sono la ragione principale per cui si supera il budget, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School.

●Il costo medio di un matrimonio in Italia si aggira intorno ai 21.090€ (luna di miele esclusa). (Fonte: Il Libro Bianco del Matrimonio).

●La Calcolatrice di Budget per il Matrimonio di Matrimonio.com è un nuovo strumento ideale per chi sta organizzando le nozze e vuole avere un’idea chiara di quanto dovrà effettivamente spendere. Il tutto senza stress e in tre semplici passi!

Milano, 18 luglio 2024 – Organizzare un matrimonio, si sa, è come salire su una montagna russa di emozioni: c’è l’entusiasmo della proposta iniziale, la felicità di comunicare la data a parenti e amici, l’euforia per la scelta dell’abito e della location, la trepidazione per la luna di miele. I pensieri positivi sono tanti ma, non nascondiamoci dietro un dito, c’è anche qualche questione scomoda che rischia di rovinare il mood, una domanda in particolare che non lascia in pace i futuri sposi: ma quanto costerà realizzare il matrimonio dei sogni? Eh sì, se per alcuni calcolare il budget del matrimonio è uno degli aspetti meno elettrizzanti dei preparativi, per altri può rappresentare una vera e propria preoccupazione. Ma niente paura perché, per aiutare le coppie in tutte le fasi della pianificazione delle nozze, Matrimonio.com ha ideato un nuovo e utilissimo strumento che permette di calcolare il budget in modo pratico, veloce e senza stress. Scopriamo insieme di cosa si tratta!

Costo medio del matrimonio in Italia

Su una cosa non c’è dubbio: l’Italia è una nazione che ama i matrimoni e le coppie non badano a spese quando si tratta di organizzare le nozze dei propri sogni. Ma, per essere più precisi, quanto costa sposarsi nel nostro Paese? Secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con il professor Carles Torrecilla, Google ed Esade Business School, la spesa media si aggira intorno ai 21.090€ (luna di miele esclusa). Un dato che ha subito un leggero incremento del 5%, stando alle cifre fornite dal Rapporto sul Settore Nuziale 2024 e secondo cui attualmente la spesa media di un matrimonio (luna di miele e anello di fidanzamento non inclusi) ammonterebbe a circa 22.100€.

La ragione principale per cui si sfora il budget? I diritti d’autore (SIAE) e le decorazioni

Matrimonio, ma quanto mi costi? Ecco la domanda che tutte le coppie si pongono quando iniziano a immergersi nei preparativi del tanto atteso ricevimento. La location, il catering, gli invitati, gli abiti, gli accessori, i fiori, la musica e chi più ne ha più ne metta: sono tanti i dettagli da tenere in considerazione quando si tratta di organizzare le nozze dei propri sogni… così tanti che, alle volte, rispettare il budget iniziale potrebbe rivelarsi complicato. È ciò che emerge dai dati de Il Libro Bianco del Matrimonio, secondo cui sono moltissime le coppie che trovano difficoltà a tenere sotto controllo le spese. I motivi? Ce ne sono tanti e diversi. Se almeno in 1 matrimonio su 5, la ragione principale per cui si supera il budget sono gli extra dovuti al pagamento dei diritti d’autore (SIAE), il 16% delle spese non previste proviene dalle decorazioni extra e l’11% dai servizi relativi ai fiori e agli allestimenti floreali in generale. Tra le altre spese che spesso contribuiscono a far lievitare il prezzo finale del matrimonio, si trovano anche le bomboniere e i regali (9%), la musica (7%), le luci (6%), l’iva non inclusa (5%) e l’animazione e baby sitter (5%). Dati rivelatori che dimostrano come le spese extra, oltre ad essere spesso causa di problemi e discussioni, siano dovute in genere a elementi poco centrali, a cui probabilmente non si presta la dovuta attenzione all’inizio.

L’86% delle coppie dichiara di avere un ottimo controllo del budget

A differenza di quanto si possa pensare, però, in linea di massima nei matrimoni degli italiani il budget viene gestito in modo razionale e mantenendo sotto controllo le spese impreviste: sempre stando infatti a Il Libro Bianco del Matrimonio, più della metà delle persone intervistate (52%) ha dichiarato di non aver avuto spese impreviste rilevanti e ben quasi 9 coppie su 10 (un elevato 86%) hanno sostenuto di avere un ottimo controllo del budget e una conoscenza esatta delle spese che affrontano, indipendentemente dalla fascia di reddito a cui appartengono. Solo l’11% ha assicurato di non sapere il costo finale esatto perché, avendo diviso le spese (con il partner, con i genitori…), non si è occupato personalmente del budget.

Uno strumento per organizzare le nozze in tre semplici passi

Con l’obiettivo di accompagnare e supportare le coppie il più possibile nell’organizzazione delle nozze dei propri sogni, Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, ha ideato la nuova Calcolatrice di Budget per il Matrimonio [clicca qui per accedere]. Si tratta di un innovativo strumento creato da Matrimonio.com che, rispondendo a tre semplici domande relative al luogo delle nozze, al numero preciso di invitati e allo stile del ricevimento (budget-friendly, casual, classico, elegante, luxury), aiuta a determinare quale sarà la spesa finale e fornisce una fascia di prezzo indicativa. Il tutto in maniera pratica, veloce e senza stress. Pianificare il grande giorno non è mai stato così facile!

Riguardo Matrimonio.com

Matrimonio.com, parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, è un portale di riferimento del settore nuziale in Italia. Attraverso i suoi strumenti di pianificazione, la directory di professionisti, il wedding site personalizzato, i contenuti ispirazionali e le app per dispositivi mobili, Matrimonio.com aiuta le coppie a gestire il loro budget, a trovare i loro fornitori e a orientarsi in ogni fase del processo di organizzazione delle nozze.

In oltre 16 Paesi in Europa, Nord America, America Latina e Asia, The Knot Worldwide promuove il valore della celebrazione. La famiglia globale di brand dell’azienda fornisce prodotti, servizi e contenuti di prim’ordine per portare il processo di pianificazione delle nozze dalla fase di ispirazione alla realizzazione. Attraverso i suoi domini dedicati al matrimonio, tra cui Matrimonio.com, The Knot, WeddingWire, Bodas.net, Hitched.co.uk, Mariages.net, Casamentos.pt e altri, l’azienda offre un ampio database di centinaia di migliaia di professionisti del settore per supportare le coppie nell’organizzazione del giorno più felice della loro vita.

Per maggiori informazioni:

Adriano Luciani

press@matrimonio.com

Web: www.matrimonio.com