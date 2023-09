Matteo Brusaferri“Spa Experience: La Cabina Perfetta”: il Bestseller su come promuovere le cabine per i trattamenti in modo vincente

Settembre 22, 2023

(Adnkronos) – Milano, 22.09.2023 –Il mercato dei centri benessere è in costante crescita e in un settore caratterizzato da competitor sempre più agguerriti e capaci di proporre servizi innovativi ed esperienze straordinarie, la corretta gestione della SPA diventa cruciale e con essa anche la percezione che i clienti hanno di essa e di tutte le sue componenti. Una su tutte? Le cabine per i trattamenti.

Per tutti quei gestori di centri benessere che desiderano portare al successo la propria SPA ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Matteo Brusaferri “SPA EXPERIENCE: LA CABINA PERFETTA. Strategie Vincenti Per Progettare, Gestire E Promuovere La Tua Zona Trattamenti” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per trasformare la propria SPA nel centro benessere numero 1 sul mercato grazie a cabine per i trattamenti funzionali e all’avanguardia.

“Il mio libro delinea in dettaglio come concepire, progettare, gestire e promuovere con successo una cabina trattamenti all’interno di una SPA. Sfruttando l’apporto prezioso di diversi professionisti, il libro traccia il percorso ideale che uno SPA manager dovrebbe seguire per creare la cabina ideale” afferma Matteo Brusaferri, autore del libro. “Questo percorso evita errori che potrebbero minarne il successo, offrendo una guida completa e dettagliata. Con un focus sulle conoscenze consolidate del settore, il libro fornisce strumenti e strategie chiave per massimizzare l’efficacia della cabina per i trattamenti, così da garantire ai propri clienti un’esperienza eccellente”.

Secondo l’autore, non di rado i clienti rimangono delusi a causa di problemi legati direttamente al centro benessere, come spazi poco funzionali, personale poco qualificato o strutture mal gestite. Questi fattori hanno ispirato Brusaferri a scrivere un manuale, coinvolgendo diversi esperti del settore, che faccia da guida per gestire e operare all’interno della nicchia delle cabine per i trattamenti. Il suo obiettivo è quello di condividere esperienze ed apprendimenti, colmando così le lacune che lo stesso autore ha riscontrato in prima persona nel settore del benessere.

“Quello del wellness è l’esempio perfetto di settore evergreen capace di crescere costantemente anno dopo anno e il libro di Matteo Brusaferri è il manuale che qualsiasi gestore di SPA dovrebbe tenere sulla propria scrivania per portare al successo il proprio centro” incalza GiacomoBruno, editore del libro. “Grazie ad esso, il lettore viene messo nella condizione di apprendere e adottare una strategia passo passo finalizzata ad esplorare in profondità tutti gli aspetti fondamentali per il successo di una zona trattamenti. Questi aspetti spaziano in diverse direzioni, includendo la progettazione, la gestione, l’aspetto commerciale e la comunicazione, ognuno di essi fondamentale per aiutare il centro a diventare il numero 1 sul mercato”.

“Sono entrato in contatto con Giacomo Bruno attraverso un partner che aveva ottenuto notevoli risultati pubblicando il suo libro con la sua casa editrice. Fin da subito, ho riconosciuto e ammirato le strategie di promozione adottate dalla Bruno Editore” afferma Matteo Brusaferri, autore del libro. “La mia motivazione nel redigere questo libro va oltre l’auto-gratificazione: mira a offrire un contributo tangibile al settore. Per tale ragione, desidero che il testo raggiunga un’ampia diffusione e non sia semplicemente un biglietto da visita per il mio personal branding”.

Matteo Brusaferri ricopre la posizione di Direttore Generale presso Lemi, azienda italiana rinomata per la produzione di lettini, poltrone e cabine multifunzione per il settore Beauty e SPA. Con una solida esperienza ultradecennale nel campo del benessere, Matteo possiede una profonda comprensione del panorama del benessere a livello globale, svolgendo un ruolo cruciale nel consolidare Lemi come un protagonista di spicco in questo settore. Oltre al suo incarico aziendale, si è affermato come figura autorevole nell’ambiente delle SPA, apportando un significativo contributo alla crescita del settore mediante conferenze, programmi formativi e interventi di rilievo in importanti occasioni. La sua influenza si estende ben oltre il suo ruolo di leadership aziendale, contribuendo in modo rilevante all’evoluzione e al progresso dell’industria del benessere a livello internazionale.Sito web: https://www.lemispa.com/

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 31 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.000 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È un pioniere dell’Intelligenza Artificiale e di ChatGPT. È considerato il più esperto di “book funnel” e il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info: https://www.brunoeditore.it