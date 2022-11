Matteo Leporatti (AutoEmotiva): “Così il personal car shopper individua l’auto più adatta a ciascuno e la consegna in tempi brevi”

Novembre 29, 2022

(Roma 29/11/2022) – Il professionista romano lavora con tutti i marchi del lusso e con concessionarie italiane ed europee per accorciare le attese

Acquistare un’auto di lusso oggi risulta particolarmente complicato, anche se si possiede la necessaria disponibilità economica. La crisi mondiale con la difficoltà a reperire componenti e materiali, infatti, fa allungare i tempi di consegna, con il rischio che nell’attesa dell’arrivo in concessionaria dell’auto ordinata mesi prima la casa madre presenti sul mercato il modello successivo. Per ovviare a questo problema e non solo, a Roma è nata una nuova figura: il personal car shopper, capace di individuare la vettura più adatta per rispondere alle esigenze di ogni persona, di consegnarla in tempi brevi e a condizioni finanziarie particolarmente favorevoli.

“Il segreto – spiega Matteo Leporatti, titolare della concessionaria romana AutoEmotiva e personal car shopper – è poter contare su un network di concessionarie collocate in tutta Europa in modo da rispondere tempestivamente alle richieste dei clienti (senza attendere i tempi imposti dai distributori), spaziando tra tutti i marchi disponibili sul mercato, senza limiti. Cosa che non possono fare le concessionarie monomarca, costrette a proporre solo i modelli del proprio brand. Il lavoro del personal car shopper, quindi, parte in anticipo, dalla scelta del modello di auto più adatto. “Dopodiché – prosegue Leporatti – si considerano molti altri fattori, come l’uso quotidiano che si intende fare della macchina, la presenza di bambini o di animali e dopo quanto si intende sostituirla. Se una persona è abituata a cambiare auto di frequente, per esempio, sarà bene optare per una vettura facile da ricollocare sul mercato”.

Un altro vantaggio del rivolgersi ad un personal car shopper riguarda l’aspetto finanziario. Il professionista, infatti, lavorando in autonomia può ottenere il ‘pacchetto’ migliore mettendo a confronto più finanziarie. “In 25 anni di esperienza ho potuto verificare che è possibile ottenere trattamenti anche del 30% più vantaggiosi” racconta Leporatti, sottolineando come “non dovendo rispondere a logiche superiori, l’unico obiettivo del personal car shopper nella trattativa sia far risparmiare il cliente”.

Un passaggio fondamentale per procedere all’acquisto consapevole dell’auto, poi, è provarla. Mettersi alla guida, infatti, è l’unico modo per verificare se la vettura scelta è davvero adatta alle proprie esigenze e, nel caso, per evitare un enorme errore. “Capita più spesso di quanto si immagini che l’auto dei sogni si riveli scomoda o poco pratica per l’uso che la persona deve farne – aggiunge il professionista – Provarla è l’unico modo per rendersene conto e correggere il tiro in tempo”.

CONTATTI: https://m.facebook.com/autoemotiva