Matteo Palanca, l’imprenditore che aiuta a costruirsi un’entrata online

1 Agosto 2024

(Adnkronos) – Libertà di tempo e luogo dove lavorare, maggiore soddisfazione economica e più tempo libero; questa la filosofia di Matteo Palanca, giovane imprenditore del settore online.

Torino, 1 agosto 2024. La tendenza per chi desidera di più è questa, lavorare nell’e-commerce, costruendosi un’entrata economica, preparandosi prima con una formazione guidati da un team di professionisti, esperti di questo ambiente.

“Proponiamo un percorso semplice e guidato, dando tutto il necessario per partire nel mondo dell’ecommerce in maniera rapida e snella, come fornitori e magazzini italiani che spediscono la merce rapidamente, prodotti già selezionati che possano essere vincenti e quindi generare un profitto per lo studente, template copia-incolla dei negozi che più hanno performato in questi anni e tanto altro”.

Da 5 anni Palanca segue le persone in questo processo e ha raggiunto con il suo team più di 1000 recensioni sul suo Instagram tutte visibili e verificabili dal pubblico tramite le storie in evidenza, dove è possibile vedere risultati e nomi e cognomi delle persone.

“La bellezza di questa entrata online è che chiunque, a prescindere dal background o dall’attività che svolge, puó costruire i suoi incassi e goderne. Abbiamo studenti universitari, dipendenti, liberi professionisti, imprenditori, mamme, papá e anche persone che pensavano di essere negate con il pc.

L’importante è differenziare chi lo fa seriamente da anni e chi promette guadagni facili e immediati provando semplicemente a ingannare il prossimi. In questo settore non esiste nulla di automatico o passivo, bisogna essere seguiti da persone preparate.

Aggiungo che l’assistenza al cliente è la priorità per un team come il nostro; diamo la possibilità di fare chiamate private, ogni settimana ci sono 2 chiamate di gruppo, ci sono chat private tra lo studente e i coach oltre che decine di ore di formazione da poter guardare. Il nostro obiettivo principale è quello di non far mai sentire solo lo studente e accompagnarlo passo-passo in questo percorso.

