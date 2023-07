Mattia Fontemaggi: “Anche nelle Marche attenzione alle vendita degli immobili tra privati”

Luglio 4, 2023

(Adnkronos) – Sono molteplici i rischi per chi si affida al ‘fai da te’ in una trattativa immobiliare, per la complessità delle questioni burocratiche e tecniche fortemente aumentate in questo settore. La consulenza di un’agenzia immobiliare diventa fondamentale anche per vendere in tempi brevi e al prezzo corretto.

Fano, 4 luglio 2023. Le Marche sono una regione che offre una qualità di vita unica, con paesaggi che si intrecciano tra mare, campagna e collina. Molti scelgono di acquistare una casa in autonomia, confidando nelle soluzioni offerte dai vari portali del settore immobiliare online. Tuttavia, questa non è sempre la scelta migliore: procedere ad una corretta compravendita nasconde molti rischi. Per questo motivo, è sempre più importante affidarsi a figure professionali esperte, che possono fornire una garanzia e un vantaggio sia per chi acquista che per chi vende. Mattia Fontemaggi, titolare dell’Immobiliare Fontemaggi a Fano, afferma: “L’acquisto di una casa è uno dei più grandi investimenti che una persona possa fare. Per questo è fondamentale servirsi di strutture ben organizzate, per garantire una corretta compravendita”.

Quando si tratta di scegliere un esperto del mercato immobiliare, i vantaggi che ne derivano possono essere decisamente superiori al costo sostenuto per la mediazione. È quindi di fondamentale importanza identificare un agente immobiliare professionista e preparato, che conosca bene il territorio in cui si trova la proprietà da vendere. Mattia Fontemaggi sottolinea: “Diffidate da chi vi assicura che basta fare qualche foto e pubblicarle per cercare di vendere un immobile. Oggi la vendita di una casa è molto più complessa, e noi di solito ci prendiamo del tempo per effettuare un sopralluogo accurato e valutare ogni aspetto tecnico e burocratico. L’agente immobiliare ha una responsabilità umana nei confronti del cliente e dei suoi risparmi: pertanto, è bene scegliere con cura a chi si decide di affidare la propria proprietà”.

Chi vuole vendere un immobile molto spesso vuole concludere l’operazione nel minor tempo e al miglior prezzo. Un’agenzia immobiliare, oltre a garantire molti servizi, dispone di strumenti professionali che supportano nella compravendita. Sicuramente diventa importante saper individuare subito il giusto acquirente. “Un’operazione fondamentale è la prequalifica del cliente – afferma Fontemaggi –. Si tratta di un’analisi che ci consente di comprendere se l’immobile sia in linea con le aspettative del cliente, sia per quanto riguarda la tipologia che la fascia di prezzo. Una corretta prequalifica permette di concludere l’operazione in tempi brevi con una concreta offerta d’acquisto. Altro aspetto importante è determinare il giusto prezzo di mercato in quel momento storico e per il territorio specifico. La vendita, infatti, non deve essere solo impulsiva, ma anche oculata: diventa un percorso in cui accompagnare il cliente con il giusto distacco, soprattutto per chi deve vendere la propria casa ed è ancora fortemente legato a quel posto. Spesso si tratta di un vero trauma. Penso a chi, ad esempio, ha vissuto per 30 anni nella stessa abitazione e si ritrova a dover cambiare per nuove necessità, come un appartamento o una zona diversa. Fidarsi della consulenza imparziale di un agente è il modo migliore per affrontare questa grande trasformazione”.

L’Immobiliare Fontemaggi è un’azienda di consulenza immobiliare leader nella provincia di Pesaro/Urbino che offre servizi a 360 gradi, dai beni residenziali a quelli di pregio, dalla ristrutturazione all’immobile commerciale. “Progettiamo soluzioni ‘su misura’, in base alle esigenze individuali dei nostri clienti. Inoltre, siamo orgogliosi di far parte di Italy Network Realty (INR), il primo marchio immobiliare “Made in Italy” specializzato in proprietà di lusso. La nostra squadra di professionisti qualificati è distribuita in tutta Italia e dispone di un’ampia rete di collegamenti internazionali”.

