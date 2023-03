Maurizio Umana: “La formula innovativa di Uemme24 per acquisire immobili può essere replicata in tutta Italia”

Marzo 28, 2023

(Adnkronos) – Da Roma arriva un’interessante formula per rendere più competitivo e vincente il lavoro dell’agente immobiliare. Ne spiega i vantaggi Maurizio Umana, titolare del gruppo Uemme24.

Roma, 28 marzo 2023. Il lavoro dell’agente immobiliare sta diventando sempre più competitivo, assumendo nuove modalità sia di servizi che di processi. Senz’altro una delle maggiori difficoltà, che ha sempre riscontrato chi svolge questa professione, è riuscire ad acquisire immobili da poter mettere in vendita. Una soluzione interessante viene da Roma, dove la Uemme24 ha sviluppato e consolidato negli anni un metodo innovativo che si è dimostrato particolarmente vincente.

“La nostra formula ci ha portato oltre 20 anni di successi – sottolinea il titolare Maurizio Umana – Siamo sempre stati gli unici in grado di garantire ai nostri clienti la certezza di raggiungere risultati. Per chi ha l’esigenza immediata di vendere, interveniamo con il nostro servizio di acquisto diretto. In fase di sopralluogo formuliamo direttamente una proposta d’acquisto e in pochi giorni la compravendita è conclusa, poiché il capitale è già disponibile. Per chi non ha fretta di monetizzare e vuole tentare di ottenere un prezzo fino al 5% in più rispetto al valore di mercato, proponiamo il nostro innovativo servizio di vendita assistita. Permette ai venditori, oltre che realizzare il massimo, la possibilità di cercare comodamente un altro immobile avendo la garanzia della somma da incassare”.

Per un agente immobiliare o una agenzia che aderisce al metodo Uemme24 si possono presentare, quindi, diversi vantaggi concreti. “Il metodo rafforza prima di tutto la loro figura professionale – sottolinea Maurizio Umana – L’agente non viene più visto come strappa firme o cacciatore di mandati, ma come una figura in grado di dare una soluzione certa per la vendita della casa. Proponendo, infatti, la doppia opzione del servizio di acquisto diretto o di vendita assistita, ogni cliente dovrà solo scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenza, con la consapevolezza che in ogni caso entrambe saranno garantite da Uemme24”.

La formula di Uemme24 si differenzia in modo importante dai metodi di altri agenti e/o agenzie del settore. Ha già ottenuto un grande consenso su Roma e può essere replicata in altre città d’Italia, diventando un’interessante occasione per gli agenti immobiliari che desiderano riposizionarsi sul mercato. “Porto due esempi. Nella città di Catania, nei primi cinque mesi di apertura, abbiamo già all’attivo 28 operazione. Ottimi risultati anche con la neonata sede di Fonte Nuova, in provincia di Roma, dove un’agenzia immobiliare presente da trent’anni nel mercato del territorio ha deciso di sposare in pieno il nostro metodo, cambiando il marchio in Uemme24. Nei primi tre mesi di attività ha già aumentato/migliorato i fatturati precedenti”.

Per un agente immobiliare è sicuramente strategico rispondere all’esigenza di un mercato che richiede sempre più velocità di vendita. Avvalersi dell’esperienza ultraventennale di Uemme24 nel metodo dell’acquisto diretto è oggi un’ottima opportunità per ridare vitalità al proprio business.

CONTATTI: https://www.uemme24.it/