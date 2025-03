Mayermoover premiata per affidabilità finanziaria e visione strategica ai Credit Reputation Awards 2025

27 Marzo 2025

– Un modello che unisce rigore nei numeri, digitalizzazione e attenzione al rapporto umano: Mayermoover rafforza la sua presenza nel B2B industriale come realtà giovane, dinamica e orientata alla crescita sostenibile.

Treviso, 27/03/2025 Mayermoover, azienda fondata nel 2022 e specializzata nel settore delle forniture industriali, è stata selezionata tra le 100 imprese italiane più virtuose nell’ambito del Credit Reputation Award 2025, promosso da MF Centrale Risk. Il riconoscimento, assegnato sulla base dei dati della Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, premia le imprese più affidabili e trasparenti nel rapporto con il sistema bancario. La cerimonia si è svolta sul palco Verde del Green Pea di Torino.

«Per noi è un traguardo davvero significativo, una grande soddisfazione, sia personale che professionale. Anche perché siamo una realtà giovane e questo riconoscimento ci conferma che stiamo lavorando bene, con serietà e visione. È la dimostrazione che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta», commenta Dafne Russo, CEO di Mayermoover, fondata da lei e da Rudy Maset. L’azienda, con sede a Conegliano (TV), si è affermata in breve tempo grazie a un modello di e-commerce evoluto per la gestione delle forniture tecniche industriali, che integra innovazione digitale e relazione diretta con il cliente.

Alla base del premio, la capacità dell’azienda di coniugare precisione nella gestione finanziaria e spirito strategico: «L’attenzione meticolosa alla parte finanziaria ha fatto la differenza – spiega Russo –. È un aspetto che abbiamo imparato a curare giorno dopo giorno, aggiornandoci, studiando, seguendo corsi. Sappiamo che se non tornano i numeri, non può funzionare nient’altro».

Tra le scelte decisive, anche quella di investire fin da subito in un modello digitale che rendesse il cliente autonomo, senza però rinunciare al valore del contatto umano.«Nel nostro settore non è così scontato puntare sull’e-commerce. Noi abbiamo scelto di rendere tutte le informazioni accessibili e trasparenti sul sito per permettere acquisti autonomi, ma abbiamo mantenuto un team sempre disponibile, formato e pronto a rispondere con competenza. Investiamo costantemente nella formazione perché crediamo che la fiducia si costruisca così».

Un riconoscimento che è anche frutto del lavoro condiviso: «È vero, questo premio è di tutti. Se non fossimo una squadra coesa, non avremmo mai raggiunto questo obiettivo. Abbiamo costruito un gruppo giovane e sempre pronto a migliorare: la praticità e la rapidità d’azione ci consentono di essere flessibili, anche verso i clienti».

In un periodo in cui molte imprese affrontano difficoltà economiche, il risultato assume ancora più valore: «Sappiamo che tante aziende sono in crisi. Noi lavoriamo con clienti appartenenti a settori diversi e questo ci ha permesso di mantenere stabilità. Ma soprattutto non ci siamo mai fermati: il mondo cambia velocemente e chi si ferma è perduto. Ogni giorno lavoriamo a testa bassa, con ambizione, perseveranza e umiltà. Questo premio rafforza la nostra immagine anche verso il mercato e i fornitori: non vogliamo essere visti solo come venditori, ma come partner solidi e affidabili», precisa Rudy Maset, vicepresidente dell’azienda.

Lo sguardo di Mayermoover è già rivolto alle sfide future: «Il nostro prossimo obiettivo è ottimizzare ulteriormente la piattaforma per renderla sempre più vicina alle esigenze dei clienti. Vogliamo ampliare il catalogo, rafforzare le collaborazioni con fornitori prestigiosi e consolidare il nostro ruolo come marketplace di riferimento per le forniture industriali. Mi piace pensare che ogni traguardo sia composto per il 99% da lavoro e per l’1% da talento. Ma non basta fare tanto: bisogna fare bene. E noi, ogni giorno, ci proviamo davvero», conclude Dafne Russo.

Contatti: https://mayermoover.com