MDM srl guida la rinascita del settore edile

Luglio 31, 2023

( VEGGIANO 31/07/2023 ) – L’azienda padovana gestisce l’operatività di una rete d’impresa che, grazie ai contributi statali, ha saputo portare aria fresca nel settore

Quando Marco De Michiel, nel 2004, fondò la società unipersonale MDM srl, la sua intenzione era quella di offrire supporto ai grandi player per la realizzazione delle opere edili. Come quasi tutti i settori produttivi, però, anche l’edilizia è soggetta alle oscillazioni del mercato e la crisi che ha fortemente caratterizzato la vita economica globale nel primo decennio del duemila, e il settore edilizio anche negli anni a seguire, non ha risparmiato le imprese italiane, costrette ad affidarsi agli interventi statali per non collassare. Così, l’azienda di Padova, che negli anni ha allargato il suo raggio d’azione, partendo dall’installazione di prodotti di finitura a vista fino ad arrivare alla realizzazione di nuove costruzioni, di interventi di consolidamento strutturale e adeguamento sismico, di lavori di riqualificazione energetica e di ristrutturazione e restauro conservativo di edifici storici, ha saputo fare di necessità virtù, introducendo una strategia destinata a fare scuola.

“Negli ultimi anni abbiamo sviluppato una rete d’impresa che comprende 19 società in grado di coprire una larghissima parte della filiera produttiva del settore edilizio”, racconta l’imprenditore. “Grazie alla partecipazione di aziende come Iren S.p.a. e We.Do. Holding S.p.a. siamo in grado di offrire attività end-to-end che toccano diversi piani, da quello energetico a quello dell’arredamento, passando per il design e i servizi ambientali e tecnologici. In questo modo siamo riusciti ad aumentare drasticamente il range di clienti e utenti finali, e a creare un indotto molto importante (arriveremo infatti a circa 80 mln di euro di fatturato nel 2023) che ha consentito alle imprese coinvolte di sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione dallo Stato col Decreto Rilancio”.

Un progetto sicuramente non facile da realizzare, che necessita di un’attenzione particolare per le prassi burocratiche e che comporta la realizzazione e l’attuazione di processi gestionali molto specifici. “All’interno di questa rete d’impresa, MDM svolge il ruolo di gestire le realtà operative”, spiega De Michiel. “Grazie al know-how che abbiamo sviluppato negli anni confrontandoci con grandi contractor in contesti internazionali, abbiamo saputo importare le tendenze di maggior successo a livello europeo e abbiamo interpretato al meglio le direttive dell’Unione Europea in termini di efficientamento energetico e investimenti green, raccogliendo le più significative certificazioni per quanto riguarda la sostenibilità del processo produttivo e la vivibilità interna alle aziende. A questo proposito ci stiamo occupando della progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici per diverse aziende agricole che hanno ottenuto finanziamenti da bandi specifici, e abbiamo in programma di lavorare sempre di più sulle energie rinnovabili. Tutto questo porgendo particolare attenzione ad approcci innovativi come il design-to-build, fortemente promosso da We.Do. Holding, che operando nel settore dell’arredamento di alta gamma, consente di realizzare progetti seguendone tutta la crescita, dalla progettazione alla costruzione finale. Insomma, abbiamo colto le enormi opportunità che le centinaia di milioni di euro previste dal Decreto Rilancio ed erogate negli ultimi tre anni hanno creato, e l’abbiamo fatto unendo le forze con partner di cui ci fidiamo ciecamente e società che condividono con noi la stessa visione. D’altronde, solo i grandi player che sono in grado di gestire enormi capitali possono rimanere al passo di un mondo che corre veloce verso il futuro”.

Ma MDM non si ferma e guarda avanti progettando di occupare un posto di estrema rilevanza nel mondo che verrà. “Con il PNRR, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, ci verranno offerte ulteriori opportunità di crescita”, conclude il manager veneto. “Il nostro gruppo di imprese sta già partecipando a diverse gare, tra le quali spunta un progetto per la realizzazione di un liceo. Attualmente siamo molto occupati, ma anche contenti di far parte della rinascita di un settore importante come quello edile”.

https://www.mdmservice.it/