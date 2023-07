MDT introduce sensori di commutazione TMR aggiornati per applicazioni industriali, mediche e automobilistiche

Luglio 18, 2023

MDT amplia i portfolio di sensori magnetici TMR da Sensor Fab da 20 cm di proprietà del settore automobilistico

SAN JOSE, Calif. e ZHHANGJIAGANG, Cina, 18 luglio 2023 /PRNewswire/ — MultiDimension Technology Co., Ltd. (MDT), fornitore leader di sensori magnetici specializzati nella tecnologia di Tunneling magnetoresistenza (TMR), ha rilasciato diversi nuovi sensori di commutazione TMR. I punti salienti di questi nuovi prodotti includono interruttori bipolari a forma d’onda in quadratura a doppio asse TMR1222/TMR1228 per flussimetri ed encoder rotativi, interruttore di attivazione a tensione ultra bassa 1,2 V TMR1367 per dispositivi medici portatili alimentati a batteria, nuove aggiunte alla serie omni-polare 200nanoAmpere TMR1363/TMR1365 e serie TMR1148/TMR1348 per applicazioni di rilevamento a livello automobilistico.

I sensori di commutazione TMR di MDT sono dotati di funzionalità avanzate di consumo energetico ultra-basso, alta sensibilità e funzionamento ad alta velocità. Includono la serie sempre attiva che funziona al consumo di corrente 1,5 microAmpere e la serie 200 nanoAmpere con ciclo di alimentazione 50 Hz. Inoltre, supportano configurazioni flessibili tra cui funzionalità unipolare/bipolare/omni-polare, uscita CMOS/open-drain, 1,8 ~ 5,5 V o 3 ~ 40 V in tensione di alimentazione e sensibilità di commutazione preimpostate in fabbrica nella serie TMR13Dx programmabile per soddisfare vari requisiti applicativi.

Grazie alla sua tecnologia fab da 20 cm all’avanguardia in piena produzione con qualifica IATF-16949, MDT continua a rafforzare la sua posizione di produttore leader di sensori magnetici. I nuovi prodotti di MDT trarranno vantaggio dagli aggiornamenti dei processi destinati alle applicazioni automobilistiche, con prestazioni migliori e una maggior convenienza economica. MDT è pienamente impegnata a lavorare a stretto contatto coi clienti, garantendo tempi di immissione sul mercato accelerati e offrendo un’ampia gamma di soluzioni di rilevamento magnetico per soddisfare le crescenti esigenze.

Caratteristiche e parametri chiave dei nuovi prodotti in questo lancio:

I campioni dei nuovi modelli possono essere ordinati online da Digi-key. Contattare sales@dowaytech.com e sales@dowayusa.com per richieste di informazioni su China-domestic e sulle vendite internazionali.

Informazioni su MDTMultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, provincia di Jiangsu, Cina, con filiali a Pechino, Shanghai, Chengdu e Ningbo in Cina, Tokyo, Giappone e San Jose, California, USA. MDT ha sviluppato un portafoglio unico di proprietà intellettuali e capacità di produzione all’avanguardia in grado di supportare la produzione in serie di sensori magnetici basati su AMR e TMR ad alte prestazioni e basso costo, così da soddisfare le esigenze applicative più complesse. Guidata da un gruppo dirigente centrale formato da un’élite di esperti e veterani nella tecnologia dei sensori magnetici e nei servizi di ingegneria, MDT si impegna a creare valore aggiunto per i propri clienti e a garantirne il successo. Per ulteriori informazioni su MDT, visitare il sito web http://www.multidimensiontech.com.

Contatti MediaJinfeng Liu, jinfeng.liu@dowayusa.com,Tel: +1-650-275-2318 (USA), +86-189-3612-1156 (Cina)Jilie Wei, kevin.wei@dowaytech.com,Tel: +86-189-3612-1160 (Cina)

