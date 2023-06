MDT presenta i sensori di corrente su scheda TMR7303 a elevata larghezza di banda alla Sensors Converge

Giugno 21, 2023

La tecnologia TMR offre soluzioni di rilevamento della corrente a banda larga a 10 MHz per l’elettronica di potenza ad alta velocità

SAN JOSE, California, e ZHANGJIAGANG, Cina, 21 giugno 2023 /PRNewswire/ – MultiDimension Technology Co. Ltd. (MDT), produttore leader di sensori magnetici specializzato nella tecnologia Tunneling Magnetoresistance (TMR), ha presentato i sensori di corrente su scheda TMR7303 alla Sensors Converge 2023. Progettati per soddisfare la crescente domanda di mercato per il rilevamento della corrente ad alta frequenza nei dispositivi elettronici di potenza al carburo di silicio (SiC) e al nitruro di gallio (GaN) in sistemi applicativi quali inverter fotovoltaici, alimentatori a commutazione, unità motore a corrente continua e unità a frequenza variabile, la serie TMR7303-D/P1 copre intervalli di corrente nominale da 10 A a 120 A con una risposta ad alta frequenza superiore ai 500 kHz. La serie TMR7303-D/P2 è caratterizzata da una larghezza di banda migliorata a 10 MHz, che porta la capacità della tecnologia TMR di MDT a un livello superiore.

Il fattore forma su scheda e la definizione dei pin di TMR7303 sono pienamente compatibili coi prodotti più diffusi sul mercato, offrendo ai clienti una corsia preferenziale in termini di implementazione e aggiornamento. Il sensore lineare TMR265x integrato è composto da elementi di rilevamento TMR ad alta precisione e condizionamento del segnale programmabile integrato ASIC ad alta velocità, con taratura della temperatura, che garantisce un’elevata uniformità e stabilità della temperatura per assicurare una misura affidabile della corrente in quantità di produzione di massa. Il circuito integrato del sensore magnetico TMR265x è riconosciuto come uno dei prodotti più innovativi del settore, nominato tra i finalisti dei Best of Sensors Awards 2023 alla Sensors Converge.

MDT dispone di un impianto di produzione avanzato per sensori magnetici e di una linea di assemblaggio automatizzata per sensori di corrente, in grado di supportare una capacità produttiva annuale di miliardi di circuiti integrati per sensori magnetici e di decine di milioni di moduli per sensori di corrente. La catena di fornitura altamente consolidata e autonoma di MDT offre ai clienti una solida garanzia di produzione senza interruzioni e di consegne puntuali.

Guida alla scelta dei prodotti TMR7303

Campioni e unità di pre-produzione dei sensori di corrente TMR7303 e dei circuiti integrati per sensori magnetici TMR265x sono disponibili su ordinazione presso Digi-key. Per richieste di prezzi e consegne a grandi quantità, contattare MDT o recarsi alla Sensors Converge 2023, stand 1049 a Santa Clara, California, dal 21 al 22 giugno.

Informazioni su MDTMultiDimension Technology è stata fondata nel 2010 a Zhangjiagang, nella provincia di Jiangsu, in Cina, con filiali a Pechino, Shanghai, Chengdu e Ningbo in Cina, Tokyo, Giappone, e San Jose, California, USA. MDT ha sviluppato un portafoglio unico di proprietà intellettuale e capacità di produzione all’avanguardia in grado di supportare la produzione in grandi volumi di sensori magnetici TMR ad alte prestazioni e a basso costo, per soddisfare le esigenze applicative più complesse. Guidata da un gruppo dirigente di esperti e di veterani della tecnologia dei sensori magnetici e dei servizi di ingegneria, MDT si impegna a creare valore aggiunto per i propri clienti e a favorirne il successo. Per ulteriori informazioni su MDT, visitare il sito web http://www.multidimensiontech.com.

Contatti MediaJinfeng Liu, jinfeng.liu@dowayusa.com,Tel: +1-650-275-2318 (USA), +86-189-3612-1156 (Cina)Jilie Wei, kevin.wei@dowaytech.com,Tel: +86-189-3612-1160 (Cina)

