Me Donna Salute: la “Sanità in Rosa” approda a Roma

12 Settembre 2024

(Adnkronos) – E’ operativo il primo centro sanitario interamente dedicato alle cure e al benessere delle donne, diretto da Erika Votta e caratterizzato da un approccio multidisciplinare, integrato e personalizzato. Il 14 settembre 2024 l’inaugurazione

Roma, 12 settembre 2024. Un luogo pensato per le donne, nel quale poter trovare risposte ai propri bisogni di salute, benessere, cura e ascolto. E’ questo l’obiettivo di Me Donna Salute, il primo poliambulatorio di Roma interamente dedicato alla cura e alla prevenzione delle patologie femminili, dal menarca fino alla menopausa ed il post menopausa. Il centro è operativo dal mese di settembre, nella sede di Largo Frassinetti 11, con inaugurazione ufficiale nella serata del 14 settembre. “Dopo 3 anni di lavori – spiega Erika Votta, ideatrice e amministratrice del progetto – siamo orgogliosi di aprire questo centro davvero unico nel suo genere perché utilizza un approccio innovativo, integrato e personalizzato. Durante il primo colloquio di screening ogni donna riceve un’accurata valutazione diagnostica e clinica personalizzata; le patologie femminili, anche quelle più rare e sommerse che spesso hanno un forte impatto sulla qualità della vita delle donne, vengono affrontate da un team di medici contemporaneamente. Un’attenzione particolare viene posta alle malattie psicosomatiche, quali ad esempio le patologie dermatologiche, psoriasi, acne, dermatiti, per citarne alcune, e tutte le patologie dell’area pelvica, come la vulvodinia, l’endometriosi ed il dolore pelvico cronico”. Le donne possono trovare nel centro un approccio multidisciplinare con specialisti di alto profilo nella Diagnostica, Senologia e Ginecologia, Polispecialistica, Uro-ginecologia e Riabilitazione del pavimento pelvico, Fisioterapia e Movimento, Medicina Estetica, Psicologia; così che una problematica possa essere affrontata da diversi punti di vista e ogni donna possa trovare ascolto e confronto.

Non solo donne, in realtà: una certa attenzione viene posta anche verso l’universo maschile. “Nel corso del tempo – osserva Erika Votta, che ha una lunga esperienza come imprenditrice nel settore della salute ed è General Manager presso Centro Diagnostico Medico Anxur e MEDIES di Terracina – mi sono resa conto che il benessere e la salute della donna si intersecano con il benessere e la salute del proprio partner. Nell’ambito dell’infertilità di coppia, infatti, non è possibile non includere all’interno del centro la parte andrologica, urologica, endocrinologica e la riabilitazione del pavimento pelvico maschile. Per questo motivo, si è deciso di occuparsi della salute dell’uomo in alcuni ambiti specifici come Urologia e Andrologia, Riabilitazione del pavimento pelvico maschile, Medicina estetica, Psicologia”.

L’idea imprenditoriale del centro è stata premiata dal Bando On Invitalia (Ministero dello Sviluppo Economico), che ha supportato finanziariamente il progetto, premiandone l’innovatività.

Al progetto “fisico” di realizzazione del poliambulatorio, si è affiancato, inoltre, un progetto virtuale: Me Donna Salute Blog. È stato infatti realizzato un Magazine Online interamente dedicato alla salute femminile con articoli scritti dai professionisti del centro e da altri professionisti esterni che hanno aderito all’iniziativa. Gli utenti possono leggere l’articolo, visionare il curriculum del medico che lo ha scritto, prenotare una visita con lo stesso.

Per informazioni e approfondimenti si può consultare il sito https://medonnasalute.it/