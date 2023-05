Meat & Wine: le cene evento del Ristorante OnFire di Milano

Maggio 22, 2023

(Adnkronos) – Ancora due appuntamenti del percorso enogastronomico di cene evento milanesi per completare la rassegna

Milano, 22 maggio 2023 – OnFire – Grill and Lounge, ristorante interno dell’hotel 4 stelle voco® Milan-Fiere, lancia Meat & Wine, un percorso di 4 cene evento dove al centro di ogni serata saranno 3 gli elementi: le carni sostenibili a marchio Pascol, una selezione di vini d’autore che le accompagneranno e la maestria dello Chef Fabio Mangia e del suo team, che giocando con i gusti e creando degli abbinamenti raffinati valorizzeranno al meglio le materie prime.

Due le serate prima della conclusione della rassegna: l’appuntamento dedicato alle “Cotture Premium” che si terrà venerdì 26 maggio 2023 e quello con focus sui “Tagli Pregiati” in programma per il 30 giugno 2023. Tra una portata e l’altra, il racconto dei partner accompagnerà gli ospiti in un viaggio alla scoperta delle materie prime utilizzate, come queste siano state valorizzate e il tipo di vino prescelto per l’abbinamento. Inoltre, a rendere la serata ancor più vivace, saranno le note di una jazz live band.

“Il menu di OnFire – Grill and Lounge prende vita dal chiaro intento di usare materie prime pregiate – racconta Filippo Brombara Food & Beverage Manager dell’hotel voco® Milan-Fiere – queste sono rigorosamente di stagione e vengono trattate con il massimo rispetto. E dato che il rispetto del benessere animale, qualità del prodotto ed eticità sono i nostri principali valori, abbiamo stretto una partnership con Pascol”.

“Il format Meat & Wine nasce proprio con obiettivo di celebrare i valori comuni di OnFire e Pascol – prosegue Filippo Brombara – e diventa l’occasione perfetta per annunciare questa collaborazione”. L’hotel che ospita il ristorante OnFire (aperto sia ad ospiti che esterni) è infatti fortemente vocato alla sostenibilità, proprio per questo motivo ha stretto una partnership con Pascol, una startup fondata a luglio 2019 che ha creato la prima filiera in Italia per la produzione di carne bovina da allevamenti al pascolo. Rispettare il benessere animale lasciando la libertà agli animali di pascolare, studiare per loro la migliore e più naturale alimentazione possibile bandendo OGM ed antibiotici, limitare l’impiego di risorse, abbandonare metodi coercitivi e retribuire in modo adeguato le persone che fanno parte della filiera di produzione sono tutto azioni che Pascol porta avanti e che contribuiscono sia ad innalzare la qualità della carne che ad avere un impatto minore e migliore sul territorio.