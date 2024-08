Media Alert: Supermicro annuncia l’Open Storage Summit ’24, che prende il via il 13 agosto

26 Agosto 2024

– Il quinto summit annuale propone sette sessioni, in collaborazione con 17 partner leader nella tecnologia di storage e 30 relatori che discuteranno di pratiche ottimali e di nuovi sviluppi nello storage per AI, CSP, HPC, HCI e molti altri carichi di lavoro

SAN JOSE, California, 8 agosto 2024 /PRNewswire/ — Il 13 agosto 2024, Supermicro (SMCI) darà il via al suo Open Storage Summit annuale con la partecipazione di esperti di Supermicro e delle importanti aziende tecnologiche NVIDIA, AMD, Intel, Nutanix, Micron, Kioxia, Western Digital, Seagate, DDN, VAST Data, WEKA e molti altri. Si discuterà di soluzioni hardware e software di storage per AI, fornitori di servizi sul cloud, HPC, media e intrattenimento, HCI e altro ancora. Nell’arco di tre settimane, dal 13 al 29 agosto, questo evento virtuale ospiterà sette tavole rotonde a cui parteciperà il visionario team di Supermicro e 30 innovatori leader nel settore dello storage concentrati sulle risposte da dare alle importanti sfide che attualmente riguardano lo storage, come l’impatto dell’AI su molti tipi di carichi di lavoro, l’implementazione di nuove tecnologie come CXL, ma anche la messa a disposizione, per i professionisti dell’IT e dello storage, delle pratiche ottimali e delle informazioni più aggiornate sulle nuove tecnologie per quanto riguarda l’hardware, i supporti e il software di storage.

Per ulteriori informazioni sul quinto Open Storage Summit ’24 di Supermicro, e per registrarsi gratuitamente a tutte le sessioni, visitare la pagina: https://www.thecube.net/events/supermicro/open-storage-summit-2024

Sessione 1: Abilitazione delle pipeline di dati AI: storage ottimizzato per l’AI

Sessione 2: L’AI e il futuro dei flussi di lavoro dello storage multimediale: le innovazioni per l’industria dell’intrattenimento

Sessione 3: La nuova iperconvergenza: abilitazione di carichi di lavoro a performance elevate per l’azienda

Sessione 4: L’AI iperscalabile: servizi dati sicuri per i CSP

Sessione 5: Scalabilità verticale od orizzontale: prendere le decisioni giuste in materia di architettura per lo storage

Sessione 6: Il nuovo calcolo a performance elevate: lo storage ottimizzato, dall’HPC all’AI

Sessione 7: I nuovi casi d’uso per storage e server resi possibili da CXL

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nello sviluppo di soluzioni IT complete ottimizzate per le applicazioni. Azienda fondata e operativa a San Jose, in California, Supermicro è impegnata a offrire innovazioni per il mercato delle infrastrutture aziendali, del cloud, dell’IA e IT per il 5G Telco/Edge. Siamo un fornitore di soluzioni IT totali con server, AI, storage, IoT, sistemi di commutazione, software e servizi di assistenza. L’esperienza di Supermicro nella progettazione di schede madri, alimentazione e chassis supporta ulteriormente il nostro sviluppo e la nostra produzione, consentendo l’innovazione di prossima generazione dal cloud all’edge per i nostri clienti globali. Le nostre soluzioni sono progettate e realizzate internamente (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi), sfruttando le operazioni globali per generare scalabilità ed efficienza, e ottimizzate per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (green computing). Il premiato portafoglio Server Building Block Solutions® consente ai clienti di selezionare l’ottimizzazione maggiormente in linea con i requisiti specifici dei loro carichi di lavoro e applicazioni, scegliendo all’interno di una vasta famiglia di sistemi realizzati con i nostri ‘blocchi costruttivi’ flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memorie, GPU, storage, reti, alimentazione e soluzioni per il raffreddamento (ad aria condizionata, ad aria libera o a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions e We Keep IT Green sono marchi di fabbrica e/o marchi di fabbrica registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi titolari.

