MediaGo annuncia la piena capacità di Deep Learning per l’intera catena di marketing

Marzo 22, 2023

Facendosi forza della tecnologia di IA leader di Baidu, MediaGo è ora una delle poche piattaforme pubblicitarie sul mercato open web a offrire questa capacità completa e migliorata

SAN FRANCISCO, 22 marzo 2023 /PRNewswire/ — MediaGo, una piattaforma di marketing con IA integrata leader a livello globale della Global Business Unit di Baidu, ha annunciato oggi l’ultimo aggiornamento tecnologico, diventando una delle poche piattaforme pubblicitarie sul mercato dell’open web ad applicare appieno la tecnologia di deep learning all’intera catena di marketing, tra cui sistemi anti frode sul traffico, previsione della qualità del traffico, previsione delle percentuali di clic sugli annunci, previsione dei tassi di conversione degli annunci pubblicitari intelligenti, previsione delle intenzioni degli utenti e generazione creativa dinamica, così da garantire che le campagne abbiano risultati migliori e un maggiore ritorno sugli investimenti (ROI).

Facendo leva sulla tecnologia leader di intelligenza artificiale (IA) di Baidu e al relativo framework di deep learning, MediaGo ha applicato efficacemente la propria intelligenza artificiale discriminatoria e generativa nell’inserimento pubblicitario per elaborare facilmente grandi volumi di dati.

La capacità potenziata di MediaGo regola automaticamente la modalità di distribuzione, la strategia di distribuzione pubblicitaria e l’ottimizzazione degli algoritmi basandosi su diversi scenari e modifiche dei dati, garantendo che le campagne producano un ROI più elevato. Allo stesso modo è anche in grado di prevedere con precisione il comportamento degli utenti analizzando dati storici e in tempo reale, consentendo una pubblicità altamente precisa ed efficiente.

«La composizione complessa del traffico e la distribuzione irregolare hanno afflitto il mercato open web, rendendo difficile per gli inserzionisti raggiungere gli obiettivi di posizionamento utilizzando mezzi tradizionali», ha dichiarato Elaine Hu, responsabile per strategia e partnership degli Stati Uniti della Global Business Unit di Baidu. «La tecnologia di deep learning dell’IA di MediaGo ottimizza in modo automatico le strategie di distribuzione pubblicitaria, consentendo alta precisione ed efficienza nell’efficacia pubblicitaria».

«A partire dal lancio, le campagne MediaGo hanno generato conversioni a un costo per azione (CPA) inferiore del 35% rispetto alla media di MVF, con un significativo ritorno sulla spesa pubblicitaria rispetto ad altri canali digitali», ha dichiarato Calum McAuley, responsabile per le pubblicità native di MVF, una piattaforma leader nel Regno Unito per la generazione di clienti.

MediaGo riceve fino a 1 miliardo di flussi di traffico giornalieri e ha accumulato grandi quantità di dati di posizionamento pubblicitario dalle oltre 10.000 partnership con fonti di media, tra cui MSN, Xandr e Verizon.

Informazioni su MediaGo

MediaGo è una piattaforma globale di marketing con IA integrata del marchio Baidu Global che aiuta i clienti a espandersi rapidamente nel mercato globale e a migliorare l’influenza internazionale. Disponibile per clienti in Asia orientale, Sud-est asiatico, Medio Oriente, Europa e Nord America, MediaGo offre soluzioni di marketing integrato cross-media, tra cui pubblicità programmatica, rivendita di pubblicità e raccomandazioni con supporto dell’IA a oltre 10.000 aziende. MediaGo si impegna a costruire un motore pubblicitario basato sull’intelligenza artificiale che sfrutti il contesto dei media per raggiungere un marketing di precisione nell’era moderna. Per ulteriori informazioni su MediaGo si veda il sito: https://www.mediago.io/.

