MediaGo ottiene la certificazione di conformità al GDPR

Marzo 6, 2023

La piattaforma di marketing integrata con IA è stata riconosciuta per aver mantenuto i più alti standard di privacy dei dati

SUNNYVALE, California, 6 marzo 2023 /PRNewswire/ — MediaGo, una piattaforma globale di marketing integrata con l’intelligenza artificiale della Global Business Unit di Baidu, ha annunciato di aver ottenuto la certificazione per il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) da TrustArc Inc. Questa certificazione di fiducia da parte di terzi legittima ulteriormente la conformità di MediaGo alle norme sulla privacy dei dati per partner, clienti e utenti della piattaforma.

TrustArc ha esaminato in modo approfondito le politiche e le pratiche di MediaGo in materia di protezione dei dati degli utenti e della privacy per diversi mesi e ha riscontrato, attraverso il suo rigoroso processo di revisione, che MediaGo soddisfa tutti i requisiti per ottenere la certificazione GDPR.

“MediaGo è orgogliosa di aver ottenuto la certificazione GDPR di TrustArc in un momento in cui la sicurezza dei dati e delle informazioni personali è fondamentale e una priorità assoluta”, ha dichiarato Elaine Hu, responsabile della strategia e delle partnership per gli Stati Uniti della Global Business Unit di Baidu. “Questa prestigiosa certificazione da parte delle aziende leader nella conformità alla privacy e nella gestione del rischio è un’ulteriore prova dell’impegno di MediaGo nel soddisfare i più elevati standard di privacy dei dati, in particolare per i suoi clienti, partner e utenti europei”.

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) è stato concepito per garantire i massimi livelli di protezione nella raccolta e nel trattamento dei dati personali delle persone che vivono all’interno e all’esterno dello Spazio economico europeo. Deve essere rispettata da tutti i siti che richiamano visitatori europei e pone dei limiti a ciò che le organizzazioni possono fare con i dati personali che raccolgono.

TrustArc è un’azienda leader a livello mondiale nella gestione del rischio e della conformità alla privacy, con decenni di esperienza e leadership nella creazione e nella maturazione di programmi completi per la privacy e nell’abilitazione della conformità continua, della governance delle informazioni e della sicurezza dei dati. TrustArc offre programmi di garanzia della privacy per le organizzazioni che raccolgono informazioni personali per dimostrare il loro allineamento con gli standard e le aspettative normative.

Informazioni su MediaGo

MediaGo è una piattaforma di marketing globale integrata nell’intelligenza artificiale con il marchio Baidu Global che permette ai clienti di espandersi rapidamente nel mercato globale e di migliorare l’influenza internazionale. Disponibile per i clienti dell’Asia orientale, del Sud-Est asiatico, del Medio Oriente, dell’Europa e del Nord America, MediaGo fornisce soluzioni di marketing integrato di tipo cross-mediale, tra cui pubblicità programmatica, rivendita di pubblicità e raccomandazioni basate sull’intelligenza artificiale a più di 10.000 aziende. MediaGo è impegnata nella realizzazione di un motore pubblicitario AI che sfrutta il contesto dei media per ottenere un marketing di precisione nell’era moderna. Per ulteriori informazioni su MediaGo, consultare il sito: https://www.mediago.io/.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/mediago-ottiene-la-certificazione-di-conformita-al-gdpr-301762975.html