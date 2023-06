Mediso installa un sistema 7T MRI 100% Cryogen-free presso l’Università di Milano-Bicocca, Italia

Giugno 1, 2023

BUDAPEST, Ungheria, 1 giugno 2023 /PRNewswire/ — Mediso Medical Imaging Systems ha recentemente installato un sistema 7T MRI all’avanguardia presso l’Università di Milano-Bicocca. Il tomografo 7T MRI nanoScan® installato è dotato di un magnete superconduttivo Cryogen-free all’avanguardia. Sistema unico sul mercato preclinico, il criorefrigeratore con tubo pulsato viene montato sul retro dello scanner per ridurre al minimo le vibrazioni fornendo immagini prive di ghosting. Il campo magnetico ultraelevato da 7T, insieme ai robusti gradienti a basso rumore, consente applicazioni in vivo ad elevate prestazioni come la spettroscopia DTI o MR con eccellente SNR. Grazie alla tecnologia brevettata SmartMagnet™, il tempo di recupero del magnete è molto rapido anche dopo interventi di assistenza o di manutenzione di un’intera giornata.

La Prof. Rosa Maria Moresco, docente presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca ha commentato come segue.

“I gruppi di ricerca preclinica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano-Bicocca sono molto lieti di includere tra i propri impianti di imaging lo scanner preclinico MRI 7T nanoScan®. Con questo sistema implementeremo nuove procedure diagnostiche in vivo e caratterizzeremo meglio i modelli preclinici delle malattie in fase di sviluppo sulla base di caratteristiche di imaging consolidate derivate dalla conoscenza clinica”.

Gergő Bagaméry, direttore per lo sviluppo dei prodotti preclinici presso Mediso, ha commentato: “Combinare il campo ultra-alto da 7T con un magnete dai requisiti di installazione e manutenzione molto contenuti consentirà ai ricercatori di non compromettere la qualità delle immagini e l’accuratezza della quantificazione vincolate dai limiti di spazio del laboratorio”.

Questa nuova installazione presso l’Università di Milano-Bicocca rappresenta una pietra miliare significativa per Mediso, in quanto è la prima installazione di risonanza magnetica nanoScan® in Italia, considerata come un trampolino di lancio per l’azienda per raggiungere una crescita significativa nella regione.

Informazioni su Mediso:

Mediso opera nel campo dell’imaging medica da oltre 30 anni con sviluppo, produzione, vendita e manutenzione di dispositivi di imaging stand-alone e multimodali. L’azienda offre soluzioni complete, dalla progettazione dell’hardware al software di valutazione e quantificazione per la cura clinica dei pazienti e per la ricerca preclinica.

Mediso è leader nel mercato dell’imaging preclinica con oltre 300 impianti attivati in ogni parte del mondo. Oltre ai sistemi leader di mercato nanoScan® PET/TAC e SPECT/CT, Mediso offre anche sistemi integrati PET/MRI basati su un magnete privo di criogeno con intensità di campo 3T o 7T e un inserto PET per immagini simultanee PET/MRI.

I prodotti vengono venduti direttamente o attraverso una rete di distribuzione in oltre 100 paesi di tutto il mondo.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2076999/Mediso.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2077004/Mediso_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/mediso-installa-un-sistema-7t-mri-100-cryogen-free-presso-luniversita-di-milano-bicocca-italia-301837259.html