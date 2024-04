Medit presenta i900: la prossima evoluzione degli scanner intraorali

9 Aprile 2024

Assicuratevi un posto in prima fila per il debutto di Medit i900 e scoprite la più recente tecnologia dentale all’avanguardia

SEUL, Corea del Sud, e LONG BEACH, California, 9 aprile 2024 /PRNewswire/ — Medit (www.medit.com), fornitore leader di scanner dentali 3D e di soluzioni odontoiatriche digitali, è orgoglioso di annunciare la prossima evoluzione della tecnologia di scansione intraorale con il lancio di Medit i900.

“L’attenzione posta verso il cliente è alla base dei nostri progressi”, ha affermato Michael Lee, direttore tecnologico (CTO). “Il modello i900 dimostra la nostra ricerca dell’innovazione, consentendo ai dentisti di ridefinire gli standard di cura del paziente e di efficienza dello studio”.

Medit i900 è dotato di una nuova interfaccia di controllo innovativa, di una scansione più rapida e fluida, di una miglior ergonomia e di tecnologia di acquisizione dei materiali più avanzata. Migliora la facilità d’uso e al contempo offre precisione e controllo di livello superiore. Il modello Medit i900 sarà presentato il 29 aprile 2024 nel corso di un evento virtuale mondiale.

“Per lo sviluppo del prodotto, Medit ha mantenuto un approccio unico, orientato alle esigenze mediche”, ha dichiarato Han Ryu, responsabile della crescita e della strategia presso Medit. “Il modello ‘i900 incarna tutto ciò che Medit rappresenta: design intuitivo, software all’avanguardia e tecnologia di imaging leader del settore. Ma, cosa più importante, rappresenta un progresso nel modo in cui l’odontoiatria digitale può trasformare la cura del paziente”.

Medit ha rivoluzionato il mercato nel 2018 con il suo primo scanner intraorale, il prodotto i500, offrendo ai dentisti un’opzione caratterizzata da precisione elevata e facilità di utilizzo a un costo notevolmente inferiore rispetto alla concorrenza. Basandosi su questo successo, nel 2021 Medit ha introdotto il best-seller i700, seguito nel 2022 dai modelli i700 Wireless e i600, fornendo una gamma completa di scanner per tutti i tipi di studi dentistici.

Medit i900 includerà anche la piattaforma Medit Link dell’azienda, che offre app dentali gratuite in grado di aumentare la produttività e di semplificare i flussi di lavoro. Medit Link si integra perfettamente con altre piattaforme, servizi e hardware.

Presentato il 29 aprile, il modello i900 rappresenta la prossima evoluzione degli scanner intraorali e plasma il futuro dell’odontoiatria digitale. Link per ulteriori informazioni: https://www.medit.com/medit-i900-teaser/.

Informazioni su Medit

MEDIT è un fornitore globale di scanner intraorali 3D e di una completa piattaforma odontoiatrica digitale basata sulla sua tecnologia all’avanguardia brevettata. L’azienda sviluppa inoltre software innovativi per l’odontoiatria digitale che supportano flussi di lavoro collaborativi tra cliniche e laboratori odontoiatrici.

MEDIT sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 2000, ha sede a Seul, nella Corea del Sud. L’azienda ha rappresentanti anche nelle Americhe e in Europa, e vanta una rete globale di distributori in oltre 100 paesi. Per informazioni dettagliate sui prodotti e sul software MEDIT visitare il sito web ufficiale di MEDIT e i canali ufficiali su YouTube e i canali sui social media di MEDIT per vari altri contenuti.

