MedUX releases ground-breaking 5G experience report across Europe (MedUX pubblica un innovativo rapporto sull’esperienza 5G in tutta Europa)

Febbraio 27, 2023

– MADRID, 25 febbraio 2023 /PRNewswire/ — MedUX, azienda leader nel settore dell’Internet Quality of Experience (QoE), ha annunciato oggi la pubblicazione del suo Report sul Benchmarking della QoE 5G in Europa.

Il rapporto sarà presentato lunedì prossimo al Mobile World Congress nel Padiglione Spagna, evidenziando i risultati chiave per quanto concerne le prestazioni e l’esperienza per l’utente finale delle reti 5G nelle principali città europee.

Secondo il rapporto, Lisbona, Madrid e Berlino sono le città con l’esperienza 5G della miglior qualità. In generale, «città più grande non significa necessariamente migliori reti 5G o miglior QoE. Londra e Roma sono tra le città con le prestazioni peggiori. Il diavolo sta nei dettagli, in quanto non tutte le reti 5G sono progettate allo stesso modo. La velocità non è tutto e il settore sta cercando di adattarsi per soddisfare le esigenze degli utenti dei servizi reali.», ha dichiarato Rafael González, CMO di MedUX.

Lisbona è stata nominata vincitrice del premio per la migliore QoE (Best QoE Award). Berlino ha esibito invece le prestazioni di rete più costanti, seguita di poco da Barcellona e Parigi nel premio per l’affidabilità (Reliability Award), la seconda categoria più importante dello studio.

Il rapporto ha rivelato che il 5G non-standalone (NSA) – in cui il 5G integra una rete 4G – è aumentato in modo significativo in tutte le città, con la più ampia copertura 5G osservata in Germania, raggiungendo il 96% a Berlino.

Anche in termini di velocità, la più alta in download con 5G è stata osservata a Berlino, per una velocità live di 1,5 Gbps sulla rete Deutsche Telekom. Questa velocità era di circa 5 volte maggiore rispetto alla velocità di download tipica a Lisbona nel range di 330 Mbps, la più alta tra i valori medi delle città europee.

Lo studio ha anche rivelato che il Portogallo è leader nell’esperienza del gaming 5G, con Lisbona che ha ottenuto il punteggio più alto grazie a valori massimi tipici di latenza e jitter sotto rispettivamente i 44 ms e gli 8 ms. Inoltre, Lisbona ha ottenuto la migliore esperienza per quanto riguarda dati e OTT (best Data and OTT Experience), mentre Barcellona è stata nominata vincitrice per la categoria Streaming Experience.

«I risultati sono fondamentali per gli operatori di rete e per gli altri stakeholder del settore, poiché questi lavorano sulle implementazioni delle reti 5G nei rispettivi Paesi», ha detto Luis Molina, CEO di MedUX. «Forniscono preziose indicazioni sullo stato delle reti 5G in Europa e siamo entusiasti di condividere queste informazioni con tutto il settore al Mobile World Congress 2023 per potenziare le esperienze degli utenti e contribuire a migliorare la qualità e l’affidabilità complessive delle reti 5G».

Il rapporto conclude che la QoE varia significativamente a seconda di una serie di fattori di implementazione e configurazione. Pertanto, gli operatori di rete sono incoraggiati a rimanere competitivi nell’era digitale e in un mondo sempre più connesso.

MedUX ha sede a Madrid, in Spagna, ed è presente in oltre 25 paesi in Europa, America, Africa e Medio Oriente, monitorando oltre 80 operatori in tutto il mondo. La sua tecnologia brevettata e la sua competenza la rendono un partner affidabile per migliorare le esperienze digitali degli utenti di tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni sullo studio e sui suoi risultati, è possibile visitare https://medux.com/all-5g-networks-are-not-created-equal-unveiling-the-true-qoe-of-5g-in-europe/. Per incontrare MedUX al MWC 2023, visitare https://medux.com/empowering-customer-experiences-with-medux-at-mwc23/

