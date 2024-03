MEDVIDA Partners MOVING BEYOND BONDS al SdR2024

25 Marzo 2024

(Adnkronos) – La Compagnia assicurativa presenta al Salone un approccio innovativo alla gestione separata all’interno delle soluzioni multiramo.

La conferenza si terrà mercoledì 10 aprile alle ore 16 in SALA AMBER 5

Milano, 25 marzo 2024. “MOVING BEYOND BONDS: asset non standard per il futuro dei prodotti multiramo”: è questo il tema della conferenza organizzata al Salone del Risparmio 2024 da MEDVIDA Partners, la compagnia assicurativa specializzata nel ramo vita guidata in Italia dal Country Manager Francesco Fiumanò.

La conferenza, che si terrà mercoledì 10 aprile nella sala AMBER 5 alle ore 16, affronterà il tema dell’evoluzione dei prodotti d’investimento multiramo, soluzioni aperte e flessibili che per definizione accompagnano i risparmiatori in tutte le fasi della loro vita.

Le soluzioni di investimento assicurative multiramo di Medvida Partners, nella gamma Capital Investment Insurance Solution (CiiS), si distinguono in particolare per componenti ramo I e ramo III molto diversificate, in base alle esigenze dei clienti e delle reti distributive.

Nel corso della conferenza, moderata da Stefania Peveraro, Direttore di BeBeez, interverranno:

•Jaime Kirkpatrick – Managing Director – MEDVIDA Partners

•Francesco Fiumanó – Country Manager – MEDVIDA Partners, Italia

•Marco Romani – Head of Investment Advisory – MEDVIDA Partners, Italia

MEDVIDA Partners

MEDVIDA Partners è una compagnia assicurativa spagnola che, grazie alla sua expertise nel mercato assicurativo-finanziario europeo, offre ai propri partner prodotti assicurativi innovativi di risparmio e investimento.

Il modello distributivo di MEDVIDA Partners è basato sulla stretta collaborazione con un network consolidato di partner del quale fanno parte banche, reti di private banking, consulenti finanziari, agenti e broker.

www.MEDVIDApartners.it