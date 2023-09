MeEat sceglie Centric PLM per contribuire a rivoluzionare l’industria degli alimenti a base vegetale

Settembre 7, 2023

– La startup finlandese di tecnologia alimentare collabora con Centric Software per sostenere l’innovazione, ottimizzare i processi e migliorare la collaborazione

CAMPBELL, California, 7 settembre 2023 /PRNewswire/ — Centric Software® , leader di mercato nel PLM (Product Lifecycle Management), è fiera di annunciare la sua partnership con MeEat, una startup finlandese di tecnologia alimentare a base vegetale. Centric Software offre le soluzioni enterprise più innovative di pianificazione, progettazione, sviluppo, acquisto e vendita prodotti nell’ambito di abbigliamento, calzature, articoli sportivi, mobili, home design, elettronica di consumo, cosmetici, generi alimentari e beni di lusso, finalizzate alla realizzazione di obiettivi strategici e operativi di trasformazione digitale.

Fondata nel 2020, MeEat Food Tech è una startup alimentare che opera nel settore degli alimenti di origine vegetale, con una missione ambiziosa: realizzare i migliori prodotti a provenienza vegetale e aiutare l’industria della carne a passare alla produzione di alimenti plant-based. MeEat è uno spin-off di Pouttu, un’azienda finlandese di lavorazione della carne, il cui marchio, MUU, è leader di mercato in Finlandia.

MeEat introduce nei supermercati nuovi prodotti che possono essere facilmente utilizzati per sostituire la carne nei piatti e nelle ricette di tutti i giorni, senza sacrificare il sapore e la consistenza di questo alimento. Ad oggi, hanno lanciato sul mercato 50 prodotti in varie sottocategorie che includono salsicce, salumi e piatti pronti. Nella loro costante ricerca di innovazione, il nuovo ingrediente principe nei piatti a base vegetale di MeEat è costituito dalle fave fermentate, altamente sostenibili, ricche di proteine e un’alternativa poco elaborata alle fonti alimentari tradizionali.

Con l’obiettivo di rafforzare la propria posizione sul mercato e di espandersi a livello internazionale, il piccolo ma agile team di MeEat era consapevole di dover ottimizzare i processi di innovazione e ottenere il controllo dei propri dati.

“Volevamo una soluzione che riunisse tutto in un unico posto, per rendere i processi di innovazione veloci e fluidi”, afferma Janna Oksanen, PLM Project Manager di MeEat. “Tutti i dati attuali correlati al portafoglio e allo sviluppo di nuovi prodotti sono archiviati in posti e formati diversi e la quantità di lavoro manuale svolto dai team richiede molto tempo e aumenta il rischio di errori”.

Determinata ad accelerare l’innovazione, migliorare la collaborazione e alleviare la frustrazione dei membri del team, MeEat ha iniziato la ricerca del suo primo sistema PLM (Product Lifecycle Management).

“Abbiamo scelto Centric Software come partner per la sua expertise nello sviluppo di piattaforme e per la profonda comprensione delle esigenze delle aziende operanti nel settore dei beni di largo consumo”, dichiara Oksanen. “La configurabilità e le funzionalità di Centric PLMTM sono superiori a quelle di altre soluzioni e la possibilità di accedere ai membri del team Centric durante il normale orario d’ufficio faciliterà la collaborazione. Il progetto includerà l’intero nostro portafoglio di oltre 50 SKU, il nostro marchio MUU e un paio di marchi private label e di collaborazione. ” Leggi il comunicato stampa completo.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/2204321/MeEat_Centric_Software.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2088403/4060048/Centric_Software_Logo.jpg

