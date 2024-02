Meno burocrazia e più ispezioni: con Haccpok di Chemichal Services la sicurezza alimentare è sotto controllo

Febbraio 26, 2024

(PotenzA 26/02/2024) –

Franco De Salvo, Ceo della Chemical Services di Potenza: «Sono già oltre 3 mila le imprese del food che hanno scelto il nostro gestionale Haccpok che consente di digitalizzare la documentazione, ridurre i tempi dei controlli e agevolare le ispezioni»

Disturbi intestinali, intossicazioni alimentari, reazioni allergiche: può capitare che una cena al ristorante o l’assunzione di un prodotto fresco possa causare spiacevoli conseguenze. I dati indicano che quella dell’intossicazione alimentare sia tra le principali cause dei ricoveri ospedalieri. Per contrastare e prevenire questo problema è stato introdotto il Sistema di autocontrollo Haccp che stabilisce tutte le procedure utili ad individuare possibili pericoli di contaminazione degli alimenti, la cui attuazione va documentata in modo minuzioso e puntuale su appositi registri.

«La tecnologia può dare un supporto straordinario all’Haccp e all’igiene alimentare, un sistema complesso che va monitorato passo per passo – spiega Franco De Salvo, Ceo di Chemichal Services, azienda di Potenza che da 25 anni fornisce consulenza in materia di sicurezza sul lavoro e Haccp -. I parametri da rispettare per chi lavora nel settore food sono diversi: pensiamo ai registri per la sanificazione a quelli per il controllo delle temperature per la gestione della catena del freddo, ma anche alla registrazione dei lotti per la tracciabilità degli alimenti».

Tante procedure a cui oggi la tecnologia può dare un enorme supporto, dalla gestione delle procedure alle formalità di legge: «Dal 2016 abbiamo sviluppato un gestionale, Haccpok, che permette la gestione del sistema Haccp in digitale con diversi vantaggi per l’operatore che può dire addio a documenti, carte e faldoni – prosegue De Salvo -. Il gestionale rende infatti tutto disponibile in cloud: ogni registro è a portata di mano con un click e la tracciabilità di prodotti e merci all’ingresso viene monitorata con la lettura del codice a barre».

Il nuovo gestionale Haccpok.it è di fatto un sistema unico in Italia ed Europa a oggi sono oltre tremila le imprese tra ristoranti, bar, pasticcerie ma anche gruppi alberghieri, marchi della Gdo e supermercati che utilizzano il gestionale Haccpok creato dalla Chemichal Services. Oltre a snellire la burocrazia, il sofwtare ottimizza il sistema di controllo sulla sicurezza alimentare agevolando le ispezioni degli organi di vigilanza. «Il nostro progetto è quello di mettere in comunicazione le imprese e organi di vigilanza che possono controllare da remoto l’attività risparmiando tempo e risorse – conclude De Salvo -. In un giorno l’Ispettorato del lavoro non supera le tre visite e spesso l’orario non è nemmeno compatibile con le esigenze lavorative delle aziende. Tramite il Qr code posto all’ingresso dell’attività, o da remoto, è invece possibile visualizzare tutta la documentazione in possesso dell’azienda che in questo modo evita il rischio di sanzioni e, soprattutto, garantisce ai consumatori la sicurezza alimentare».

Contatti:https://haccpok.it/