Menopausa: il laser migliora la sfera intima e sessuale

Marzo 21, 2023

(Bologna, 21 marzo 2023) – La menopausa non è una malattia, ma è soltanto un momento della vita della donna.

Bologna, 21/03/2023 – L’età media delle donne si è inoltre notevolmente prolungata ed il periodo trascorso in menopausa è molto più lungo rispetto a quello dell’età fertile. Questa profonda trasformazione sociale ha determinato l’esigenza di migliorare la qualità della vita delle donne dopo i 50 anni. E perché la qualità del vivere sia delle migliori è fondamentale mantenere un benessere fisico e psicologico, anche attraverso il benessere intimo e sessuale.

Mentre la sindrome vasomotoria della menopausa (vampate, disturbi del sonno e dell’umore) tende ad attenuarsi nel tempo, altrettanto non si può dire per i disturbi intimi, che non solo tendono a persistere ma anche a peggiorare. La carenza ormonale diminuisce in primis la produzione di collagene in tutto il corpo. In pratica viene a mancare una preziosa sostanza che controlla il buon funzionamento dell’elasticità dei tessuti del nostro organismo e gli effetti si “vedono” sulla pelle del viso e si “sentono” nelle parti più intime. La mucosa vulvo-vaginale pian piano si assottiglia e si riducono sia la lubrificazione che l’elasticità. L’atrofia vulvo-vaginale che ne consegue è uno dei più importanti fattori che interferiscono con la funzione sessuale con ricadute sulla qualità della vita di coppia. La salute sessuale passa per quella vaginale e per questo le terapie andrebbero iniziate tempestivamente e prima che insorgono modificazioni irreversibili. Non capita a tutte le donne, ma se si verifica bisogna correre ai ripari.

“Per una donna, la sessualità in postmenopausa può diventare un periodo molto difficile, soprattutto se compaiono effetti indesiderati e inevitabili come atrofia, bruciore, secchezza, prurito, lassità, incontinenza e dolore durante i rapporti sessuali al di là del desiderio. Raggiungere l’orgasmo diventa un’impresa. E il calo della libido dovuto alla carenza ormonale si aggrava di più – ci spiega la Dott.ssa Fiammetta Trallo, Specialista in Ginecologia e Ostetricia -. I disagi possono derivare anche dal “non detto”. La donna non esprime le cause della sua insoddisfazione sessuale e del mancato desiderio con il rischio di entrare in un “circolo vizioso”: evitare i rapporti per il disagio emotivo e fisico comporta un sempre minor desiderio di intimità sessuale. Anche la vescica ne risente. Il calo ormonale altera le dinamiche di riempimento e svuotamento vescicale e genera discomfort urinario, un disturbo che comprende uno o più sintomi vescicali: senso di peso e dolore vescicale che peggiora con il riempimento, aumento della frequenza e urgenza urinaria e/o dolore durante la minzione con senso di incompleto svuotamento. Altro disturbo è la cistite post-coitale. Compare dopo 24-48 ore dal rapporto sessuale a causa del trauma che si viene a creare sui tessuti uro-genitali assottigliati e può associarsi a vulvo-vaginiti”.

Gel e ovuli lubrificanti con acido ialuronico sono il rimedio più veloce ma servono, spesso, solo al bisogno o per ridurre il senso di secchezza soggettivo. La TOS (terapia sostitutiva ormonale) per chi vuole o può assumerla risolve ma è controindicata in chi ha avuto tumori mammari ormonosensibili o ha una predisposizione familiare.

Ecco perché da alcuni anni, “per ritrovare il benessere intimo e sessuale” e contrastare i disturbi legati alla sindrome genito-urinaria da carenza ormonale, il trattamento più efficace a cui si rivolgono sempre più donne sono le terapie laser per il ringiovanimento vaginale.

Tra le varie metodiche MonnaLisa TouchTM è il trattamento laser CO2 più avanzato di ringiovanimento vaginale che ristabilisce le condizioni della mucosa vaginale tipiche dell’età fertile, migliora la funzione della vescica e l’estetica delle parti intime.

“Non è un trattamento estetico – puntualizza la dottoressa Trallo -. Proprio per la sua elevata efficacia medica, convalidata da numerosi studi scientifici, l’Aogoi (Associazione Ginecologi Italiani) la consiglia sia per la terapia dei disturbi intimi della menopausa precoce e fisiologica che per quella indotta da terapie oncologiche, che incide mediamemente in donne più giovani con vita sessuale ancora molto attiva. In queste donne il brusco calo ormonale accelera i cambiamenti delle mucose genito-urinarie che in menopausa fisiologica iniziano 2-3 anni dopo la sua comparsa o peggiora i disagi già esistenti. In questi casi si può eseguire già sei mesi dopo la fine di chemio e/o radioterapia e durante la terapia adiuvante con anti estrogeni dopo tumore mammario”.

COME FUNZIONA LA TECNOLOGIA LASER CO2-MONNALISA TOUCH?

“Il raggio laser – spiega la Dott.ssa Trallo – ripara i tessuti attraverso la stimolazione delle cellule tissutali preposte al turnover (ricambio) delle cellule e delle fibre elastiche invecchiate, favorisce la produzione di nuovo collagene e migliora l’irrorazione sanguinea. In pratica fa lo stesso lavoro che facevano gli ormoni durante la vita fertile. La mucosa viene in questo modo rigenerata e di conseguenza ringiovanisce, ritornando ad essere idratata, lubrificata ed elastica con un miglioramento significativo della risposta sessuale e dei sintomi urinari. Come confermato da studi istologici, un mese dopo la prima seduta, le mucose genito urinarie mostrano già segni evidenti di ringiovanimento e una significativa ricrescita del loro spessore.

Il trattamento laser CO2 MonnaLisa Touch si effettua durante una normale visita ambulatoriale ginecologica. Si tratta di una tecnica indolore, non invasiva, non iniettiva, che non stimola produzione ormonale ed è priva di effetti collaterali. Dura circa 10 minuti e non richiede anestesia nemmeno locale. In 3 sedute (1 al mese) si ripristinano lubrificazione e elasticità delle mucose genitali. I benefici soggettivi, in molte donne vengono avvertiti già dopo la prima seduta, durano fino a 18 mesi circa. Poi basta 1 seduta annuale di richiamo”.

Oltre il 90% delle donne trattate hanno dichiarato di essere pienamente soddisfatte del trattamento laser Monnalisa Touch e di aver notato importanti risvolti positivi anche sulla qualità personale e relazionale della propria vita.

LE ALTRE INDICAZIONI ALL’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA LASER CO2-MONNALISA TOUCH

Questa tecnologia è stata inizialmente progettata per il trattamento della atrofia vaginale da carenza ormonale in post menopausa. Ma nella pratica clinica quotidiana MonnaLisa non ha età. E’ indicata in tutte le donne in pre e postmenopausa spontanea, menopausa precoce o indotta da terapie oncologiche. Altre indicazioni sono il Lichen sclero-atrofico vulvare, la Sindrome di Sjogren e tutte le malattie del connettivo che colpiscono il distretto vulvo-vaginale. Altamente efficace anche per i disturbi intimi dell’immediato post-partum: risolve la lassità vaginale con conseguente miglioramento della tenuta vescicale e accelera la guarigione delle lacerazioni da parto o da episiotomia favorendo sia la crescita che l’elasticità della mucosa vulvare. Proprio per questa sua azione rigenerante risulta utile in tutte le giovani donne che soffrono di ferite vulvari recidivanti post-coitali dovute ad assottigliamento della mucosa vulvare dopo trattamenti medici e/o fisici per condilomi o vulvo-vaginiti ricorrenti.

“Uso questa metodica da circa 8 anni – conclude la dottoressa Trallo – con grande soddisfazione delle mie pazienti ed anche dei/delle loro partner. Tra le varie tecnologie laser che trattano il ringiovanimento vaginale ho scelto MonnaLisa Touch™ in primis per la tecnologia tutta italiana e perché rappresenta il gold standard di queste innovative terapie.

E poi, confesso, mi piaceva il nome. In maggio 2015 stavo collaborando ad un progetto culturale sulle conoscenze mediche di Leonardo da Vinci ed ho immaginato questo scoop giornalistico: svelato il mistero dell’enigmatico e fascinoso sorriso della Gioconda di Leonardo. La Monnalisa sorride perché ha ritrovato la sua femminilità. Un’intuizione del Genio da Vinci, ritrovata dai ricercatori Deka Laser in una segreta del Castello Reale di Windsor”.

