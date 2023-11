Menopausa: quale ruolo possono giocare gli ormoni bioidentici naturali?

Novembre 14, 2023

(Adnkronos) – Milano, 14 novembre 2023 – La menopausa è un evento del tutto naturale, ma anche uno dei periodi più delicati nella vita di una donna.

In questa fase così complessa, in cui si assiste al graduale arresto dell’attività ormonale delle ovaie, il corpo è soggetto a una significativa variazione nella produzione di ormoni, che determinano una serie di cambiamenti di natura fisica e dall’impatto talvolta devastante.

La menopausa però non è una malattia e, se vissuta con le giuste accortezze, può essere affrontata nel modo più sereno. A spiegare come è il libro Rinascere con gli Ormoni Bioidentici Naturali – La guida definitiva per vivere al meglio la Menopausa del Dottor Claudio Tomella, che offre a tutte le donne una soluzione concreta per affrontare i cambiamenti ormonali con un approccio sicuro e naturale.

Menopausa: dai sintomi alle terapie che aiutano a viverla in modo sereno

Con la menopausa si assiste ad una cessazione dell’attività ovarica e di conseguenza alla fisiologica secrezione, da parte dei follicoli ovarici, degli ormoni femminili (estrogeni e progesterone)

A causa di questo calo, che si manifesta in concomitanza con l’esaurimento degli ovociti, si verificano una serie di cambiamenti di carattere fisico e psichico, che non permettono alle donne di accogliere questo periodo con serenità né di vivere serenamente il rapporto con il proprio corpo.

Tra i sintomi più diffusi, oltre all’irregolarità o all’assenza dei cicli mestruali, ci sono le vampate di calore e gli episodi di sudorazione notturna, a cui possono aggiungersi cefalea, irritabilità, ansia, insonnia, dolori articolari, modificazioni delle forme corporee, skin aging e diminuzione del desiderio sessuale.

Per far fronte a questi disturbi, spesso ci si affida alla terapia ormonale sostitutiva o TOS, anche se non è l’unica strada percorribile, così come dimostra proprio il libro Rinascere con gli Ormoni Bioidentici Naturali del dottor Tomella.

Contrastare sintomi della menopausa con gli ormoni bioidentici naturali

Nel suo libro il Dottor Tomella, medico specialista in nutrizione e medicina anti-aging, offre un excursus completo sulla menopausa e su tutti gli aspetti di questo periodo per molte donne considerato ancora un tabù.

In particolare, il libro, edito da Bookness, spiega accuratamente qual è l’apporto dato dagli ormoni bioidentici naturali, delle sostanze note per la loro capacità di ristabilire l’equilibrio ormonale e attenuare tutti i sintomi che si manifestano in prossimità e in concomitanza della fine del periodo fertile.

Questi preziosi alleati per il benessere femminile aiutano in particolare a migliorare l’umore, la memoria, la lucidità mentale e la qualità del sonno, offrendo un supporto concreto anche nella concentrazione, nella secchezza, nell’attività sessuale e nella salute della pelle.

Inoltre, trattandosi di ormoni che presentano la medesima struttura molecolare degli ormoni prodotti dall’organismo, aiutano a ripristinare, in modo naturale, un ottimale livello della qualità della vita, con l’ulteriore vantaggio di poter essere prescritti attraverso terapie personalizzate per rispondere alle specifiche esigenze.

“Rinascere con gli Ormoni Bioidentici Naturali: La guida definitiva per vivere al meglio la Menopausa” spiega accuratamente cosa sono questi ormoni, come si usano, quali sono i benefici e cosa li distingue dalla classica TOS e dagli ormoni bioidentici di sintesi

Leggendolo è possibile inoltre avere un’accurata panoramica sul mondo della menopausa, sugli esami a cui sottoporsi e sugli effetti della carenza ormonale: una risposta concreta alle domande comuni o più complesse, che aiuta ad affrontare questo periodo con serenità e con la giusta preparazione.

L’importanza di consultare uno specialista in menopausa

Anche se spesso accolta con disagio, la menopausa è una fase del tutto fisiologica per ogni donna. Tuttavia, a causa del suo manifestarsi progressivo, con cicli irregolari e sintomi del tutto incerti, può essere confusa con altre problematiche comuni nelle donne in età fertile, da cui può conseguire un ritardo nell’accertamento del proprio stato e nella necessaria fase di presa di consapevolezza.

Di conseguenza è fondamentale tenere d’occhio tutti i campanelli d’allarme e, al manifestarsi dei primi sintomi, chiedere il consulto di uno specialista, che all’occorrenza saprà consigliare la giusta terapia per limitare l’insorgenza dei disagi.

Informarsi permette di compiere scelte consapevoli e vivere questo periodo nel miglior modo possibile, inaugurando una nuova fase della vita che valga la pena di essere vissuta.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.amazon.it/Rinascere-gli-Ormoni-Bioidentici-Naturali/dp/B0CK3WZJCK/

Responsabilità editoriale: TiLinko – IMG Solutions srl