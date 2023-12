Mentech, il pioniere nella riduzione delle emissioni di carbonio, mette in mostra azioni, saggezza e potenza per combattere i cambiamenti climatici globali

Dicembre 29, 2023

SHENZHEN, Cina, 29 dicembre 2023 /PRNewswire/ — Il 12 dicembre si è conclusa con successo a Dubai, EAU, la Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP28). Nel corso della conferenza, Mentech ha partecipato attivamente a tavole rotonde tematiche rilevanti, condividendo i propri punti di forza nella riduzione delle emissioni di carbonio e nei settori ancora inesplorati in materia di sviluppo sostenibile delle città a carbonio zero del futuro.

Mentech eredita i geni tecnologico-industriali di Dongguan Mentech Optical & Magnetic Co., Ltd. (SZ: 002902), con il lancio di indossabili smart professionali dedicati all’attività sportiva e di soluzioni portatili per esterni dedicate alle nuove energie, per creare un’esperienza di vita eco-sostenibile e intelligente per gli utenti. Alla COP28, Mentech ha effettuato la dimostrazione dei suoi orologi sportivi intelligenti per la vita all’area aperta, delle power station portatili e dei prodotti da balcone per l’accumulo energia, presentando al pubblico l’ecologia intelligente high-tech per esterni della sua serie.

In qualità di partner per gli orologi smart dell’Associazione ciclistica cinese e di sponsor ufficiale della Nazionale di ciclismo della Cina, Mentech ha puntato i riflettori su Mentech Watch Xe1, l’indossabile smart professionale dell’azienda. È una soluzione focalizzata sugli scenari del ciclismo professionistico all’aperto che offre agli utenti caratteristiche quali la sicurezza durante la pratica, la navigazione GPS e la valutazione sullo stato di salute.

La linea di power station portatili NEO di Mentech offre funzionalità di ricarica solare rapida in grado di rispondere alle esigenze diversificate di alimentazione elettrica degli utenti per la vita all’aria aperta, il lavoro in ambienti esterni, gli interventi di emergenza a seguito di catastrofi e altri scenari di applicazione. Le proposte della serie PowFi di power station portatili a banda larga targate Mentech integrano in modo innovativo nell’alimentazione esterna la funzione di connessione alla rete, per consentire agli entusiasti della vita all’aria aperta di godere appieno dei piaceri della natura. L’accumulo energetico fotovoltaico sui balconi è un ulteriore impegno di Mentech a supporto delle iniziative eco-sostenibili e a basse emissioni di carbonio, con lo spazio in terrazza utilizzato per la produzione di energia PV, lo stoccaggio energetico e la comodità del plug and play, un contributo attivo al risparmio energetico e al contenimento delle emissioni.

Nel corso della COP28, in qualità di brand pionieristico nella riduzione delle emissioni di carbonio, Mentech è stata intervistata dai giornalisti del 21st Century Business Herald e ha partecipato alle attività di streaming in diretta, condividendo con i presenti le strategie e le attività dell’azienda nello sviluppo sostenibile delle città a zero emissioni di carbonio, oltre ai risultati raggiunti nei prodotti a basse emissioni di carbonio per il pubblico.

Nel corso delle due settimane di questo appuntamento le soluzioni Mentech per una vita rispettosa dell’ambiente, a emissioni ridotte di carbonio, sono state apprezzate da tutte le forze della comunità internazionale. Nel 2024 Mentech lancerà altri prodotti smart per la riduzione delle emissioni, per offrire ai consumatori un numero ancora maggiore di nuove esperienze in ambienti esterni.

