Mercato Auto 2022 in calo: Fiat 500 la preferita dagli italiani tra le vetture elettriche. Bene il Noleggio a Lungo Termine

Gennaio 16, 2023

(Roma, 16/01/2023) – Roma, 16/01/2023 – Il mercato automobilistico ha registrato una crescita del 21% a dicembre, con 104,915 nuove immatricolazioni rispetto alle 86,717 del dicembre 2021. Tuttavia, la crescita costante negli ultimi cinque mesi non è sufficiente a compensare le perdite dell’intero anno 2022, che ha visto 1.316.702 unità immatricolate, un calo del 9,7% rispetto al 2021 e vicino al minimo storico del 2013.

A dicembre bene il Noleggio a Lungo Termine

In controtendenza il noleggio a lungo termine che ha raggiunto il 28,7% di quota di mercato a dicembre e ha chiuso il 2022 al 23,1%. Inoltre, il recupero del noleggio a breve termine si è attestato al 3,9% di quota di mercato alla fine dell’anno. La flessione dei privati e delle auto immatricolate è stata compensata dalla crescita del noleggio a lungo termine, che ha giocato un ruolo importante nel sostenere la domanda di auto durante l’anno.Un 2022 quindi tra luci ed ombre che si è chiuso con un bilancio negativo per il mercato automobilistico.

Alimentazioni: Elettriche e Ibride al 9,4% nel 2022

Tra le varie alimentazioni, la benzina e il diesel hanno mostrato una crescita a doppia cifra nel mese di dicembre, ma hanno perso quote di mercato nel corso dell’intero anno 2022, chiudendo rispettivamente al 27,5% (-2,2%) e al 20% (-2,6%). Il Gpl ha registrato una crescita sia a dicembre che per l’intero anno, raggiungendo l’8,9% delle preferenze (+1,6%). Al contrario, il metano ha continuato a calare, chiudendo l’anno 2022 solo allo 0,8% di quota di mercato.

Per quanto riguarda le vetture a emissioni zero, le vetture elettriche (EV) hanno coperto il 9,4% delle preferenze a dicembre, con le elettriche pure (BEV) al 4,3% e le plug-in (PHEV) al 5,1%. Nell’intero anno, le EV hanno chiuso rispettivamente al 3,7% (-0,9%) e al 5,1% (+0,4%). Le ibride, invece, hanno chiuso l’anno in crescita, guadagnando oltre 5 punti di quota, raggiungendo il 34,1% di share, con un 9,1% per le ibride “full” e il 25,0% per le ibride “mild”.

Quali sono le auto elettriche più vendute nel 2022?

Anche se l’elettrico ha registrato un calo nelle immatricolazioni nel 2022, alcune vetture hanno conquistato il mercato rispetto ad altre, e hanno avuto un alto gradimento fra gli automobilisti.

1.Fiat 500

Con 6.285 immatricolazioni nel 2022, la Fiat 500 elettrica ha conquistato il primo posto sul podio. Questa vettura targata Fiat può avere una batteria da 23 o 42 kW per un’autonomia a zero emissioni che va da 190 a 321 km. La velocità massima spazia da 135 a 150 orari in base alla potenza.

2.Smart Fortwo EQ

Al secondo posto, con 4.545 immatricolazioni, troviamo la Smart Fortwo EQ, dotata di una batteria da 18 kW e 143 km di autonomia. La vettura raggiunge una massima velocità di 130 km orari.

3.Tesla Model Y

Al terzo posto si classifica, con 4.276 auto vendute, la Tesla Model Y. Dotata di batteria da 75 kW, percorre da 455 a 507 km a zero emissioni e raggiunge i 217 orari.

4.Dacia Spring

Con 2.825 pezzi venduti, la Dacia Spring ha una batteria da 27 kW, ha una autonomia di 230 km viaggiando fino a 125 orari e vanta un bagagliaio che da 270 a 620 litri.

5.Renault Twingo E-Tech Electric

Sono 2.742 le Renault Twingo vendute, vettura elettrica dotata di batteria da 22 kW e capace di coprire 189 km.

6.Peugeot e-208

Con 2.122 pezzi venduti, questa vettura elettrica è dotata di una batteria da 50 kW, ha una autonomia di 362 km con una velocità massima di 150 km/h.

7.Mini elettrica

La Mini elettrica si classifica alla settima posizione con 1.561 auto vendute. Dotata di una batteria da 33 kW, assicura 234 km di autonomia e una velocità massima di 150 orari

8.Volkswagen ID.3

Con 1.553 auto vendute, la ID.3 dispone ha una batteria da 62 kW e autonomia fino a 544 km alla velocità di 160 orari.

9.Renault Zoe E-Tech Electric

Sono 1.442 le Renault Zoe E-Tech Electric vendute. L’auto è dotata di una batteria da 52 kW che copre un’autonomia di 395 km ad un massimo di 140 orari.

10.Peugeot e-2008

In decima posizione, con 1.369 auto vendute, troviamo la Peugeot e-2008, dotata di una batteria di 50 kW e di un’autonomia di 345 km alla velocità di 150 orari.

Analisi del mercato e prospettive: il punto di vista di Noleggio Semplice

Protagonista del mercato è ancora una volta il noleggio a lungo termine, come confermato da Alessandro Borrelli, fondatore di Noleggio Semplice, prima agenzia del centro sud Italia di Arval Service Lease Italia, che ci illustra le tendenze del mercato per i prossimi anni:

“Dopo i profondi cambiamenti socio-economici del post pandemia, cominciano a delinearsi nuovi sviluppi per la mobilità personale e aziendale. In questi anni di rinnovamento economico, bisognerà prestare sempre maggiore attenzione alle reali esigenze dei clienti. Flessibilità e proattività dovranno diventare le parole chiavi di tutte le aziende operanti nel noleggio a lungo termine. La nostra azienda ha noleggiato più di 10.000 veicoli negli anni e siamo stabilmente la prima azienda del settore in Italia per parco circolante, ma nonostante questo abbiamo la consapevolezza che nuovi strumenti siano necessari per garantirci una crescita solida e duratura nei prossimi anni. La mobilità elettrica rivestirà un ruolo fondamentale in questo processo di innovazione e noi ci sentiamo pronti ad accettare questa nuova sfida.

Il 2022 è stato un anno molto difficile da interpretare a causa delle incertezze derivanti dalla guerra in Ucraina e del forte impatto dell’inflazione sui listini dei costruttori. Grazie alla profonda conoscenza del mercato, siamo riusciti a traguardare i nostri obiettivi di crescita, confermando l’ottimo trend del 2021.

Nel 2023 ci aspettiamo una crescita orizzontale realizzata grazie a tutte le divisioni dell’azienda, investendo oltre che sul B2B anche sul B2C e sul prodotto car replacement destinato a officine e carrozzerie”.

Noleggio Semplice punta a diventare il riferimento della mobilità in Italia, offrendo un ampio ventaglio di soluzioni che possano incontrare le necessità di qualsiasi automobilista. Non solo aziende ma, grazie ai prodotti dedicati, anche dipendenti e pensionati che vorranno minimizzare gli investimenti e i rischi derivanti dall’acquisto di una vettura.