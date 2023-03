Mercato immobiliare a Roma: Tivoli e Guidonia

Marzo 31, 2023

(Adnkronos) – Roma, 31/03/2023 – Attraverso i dati forniti da Casedavedere.it è possibile esplorare il mercato immobiliare di Roma e dintorni, con un’attenzione particolare alle zone di Tivoli e Guidonia. L’ampia varietà di annunci disponibili su questo sito web permette di avere una visione dettagliata sulle proprietà in vendita o in affitto in queste zone.

Grazie ai dati accurati e aggiornati di Casedavedere.it, gli acquirenti possono effettuare scelte informate basate sulle loro esigenze e preferenze, trovando la proprietà perfetta per le loro necessità.

Tivoli è un’ottima scelta per chi cerca una casa in vendita alle porte di Roma. Nel mese di settembre del 2022, il prezzo medio richiesto per le case in vendita a Tivoli era di 1.560 euro al metro quadro, il che rappresenta un’opportunità per chi vuole comprare una casa a prezzi ragionevoli. D’altra parte, per gli affitti, la richiesta media era di 8 euro e 80 cent al metro quadro, il che rappresenta una buona opzione per coloro che preferiscono la flessibilità dell’affitto. Se si prende in considerazione l’ultimo biennio, il prezzo medio delle case in vendita a Tivoli ha raggiunto il suo picco massimo nel mese di luglio del 2022, con un valore di 1.595 euro al metro quadro. Tuttavia, a settembre, la richiesta media era di 1.535 euro al metro quadro, cioè una leggera diminuzione del 3%. In ogni caso, Tivoli offre molte opportunità per gli acquirenti di immobili.

Esaminando il mercato immobiliare a Tivoli, si può notare come il prezzo degli immobili in locazione abbia subito un aumento significativo nel corso degli ultimi mesi. Nel mese di settembre, la richiesta per gli immobili residenziali era di 8,80 euro al metro quadro mensili, il che rappresenta un aumento del 5% rispetto a ottobre, quando la richiesta media era di 8,35 euro al metro quadro.

Nel territorio di Tivoli, la richiesta più alta degli ultimi due anni è stata registrata nel mese di giugno del 2022, con un prezzo medio di 8,90 euro al metro quadro. Tuttavia, la richiesta più bassa è stata registrata nel mese di maggio del 2021, quando la media era di 8,30 euro al metro quadro.

L’analisi dei prezzi delle case in vendita a Guidonia rappresenta un’informazione utile per chi è alla ricerca di un’abitazione nella zona. Nel corso dell’ultimo anno, la richiesta media è aumentata di oltre 2 punti percentuali, arrivando a 1.614 euro al metro quadro nel mese di settembre 2022.

Se si considerano i dati degli ultimi due anni, si nota che il mese in cui i prezzi sono stati più bassi è stato ottobre del 2020, quando la richiesta media era di 1.570 euro al metro quadro. Al contrario, nel settembre del 2022 si è registrato il valore più alto.

Analizzando i dati disponibili, si può notare che nel mese di febbraio la richiesta media per una casa in affitto a Guidonia è stata di 8 euro e 10 cent al metro quadro, con un aumento del 1.70% rispetto a ottobre dell’anno precedente, quando la media era di 8 euro e 20 cent al metro quadro.

Se si considerano i dati degli ultimi due anni, il mese di maggio si è rivelato il periodo in cui i prezzi hanno raggiunto il loro picco massimo, con una richiesta media di 8 euro e 50 cent al metro quadro. Al contrario, nel maggio del 2021 si è registrata la richiesta più bassa, pari a 8 euro al metro quadro

È importante ricordare che i prezzi per la vendita o locazione delle case in vendita possono variare in base a diversi fattori, come la posizione geografica, le dimensioni e le caratteristiche dell’immobile. Prima di prendere una decisione, è consigliabile effettuare una valutazione accurata delle diverse opzioni disponibili e tenere in considerazione il proprio budget e le proprie esigenze abitative.

Casedavedere.it rappresenta un importante portale immobiliare a Roma e nei dintorni, specializzato nelle cittadine di Tivoli e Guidonia. Il sito web è stato creato nel lontano 2007 e si è affermato come una delle realtà più importanti del settore locale, offrendo ai professionisti del settore immobiliare una piattaforma dedicata alla pubblicazione degli annunci, limitata solo agli agenti in possesso di abilitazione professionale. Grazie all’utilizzo di specifici filtri, è possibile personalizzare la ricerca di immobili per la compravendita o l’affitto, in modo semplice, veloce e mirato. Casedavedere.it rappresenta dunque una risorsa preziosa per chiunque sia alla ricerca di una casa o un’attività commerciale nella zona di Tivoli e Guidonia.

