Mercato immobiliare italiano: in crescita nel 2023 i prezzi di case e appartamenti

Ottobre 13, 2023

(Adnkronos) – Plan-les-Ouates (CH), – 13/10/2023. Chi desidera vendere o acquistare casa, sta puntando, in questo periodo, l’occhio sui valori medi degli immobili, i quali stanno vivendo una forte fase di crescita.

Il mercato immobiliare italiano ha fatto registrare, negli ultimi nove mesi, un’impennata dei prezzi che ha raggiunto il4,6%. Il dato è naturalmente molto variabile se si vanno a vedere, caso per caso, le singole regioni e le province. Prendendo come esempio i capoluoghi, notiamo che Milano ha fatto registrare un +2,7%, Roma un +4,5, Napoli un +2,2 e Torino ha raggiunto addirittura il +9,6%. Più o meno stabili invece le quotazioni in alcuni capoluoghi, tra cui Palermo e Firenze.

Questi dati devono essere letti nell’ottica di un mercato italiano generale soggetto a un’inflazione in continua crescita e ancora in fase di lenta ripresa dopo la pandemia e gli sconvolgimenti causati dalla guerra Russia-Ucraina.

I dati riportati da siti web del settore consentono di conoscere l’andamento medio generale del mercato immobiliare del nostro paese. Questi dati risultano utili tanto per i proprietari di immobili che desiderano vendere o affittare case e appartamenti di loro proprietà sia per chi desidera acquistare una casa o vuole prenderne una in affitto.

Naturalmente, non solo chi vuole speculare sul mercato immobiliare, ma anche chi deve acquistare, affittare o vendere per esigenze personali può trarre non pochi vantaggi dall’analisi dei dati e delle statistiche. Questi, infatti, possono aiutare a individuare il momento più propizio per mettere in vendita il proprio immobile, darlo in affitto o, al contrario, acquistare una nuova casa a un prezzo vantaggioso.

Attenzione però: i dati devono essere letti e interpretati alla luce dei cambiamenti macroeconomici, sottoposti ad analisi e, soprattutto, devono essere confrontati con i valori reali degli immobili. Non è detto infatti che l’appartamento di cui si è proprietari possa essere venduto al prezzo medio al metro quadro rilevato dalle quotazioni del mercato. I fattori da prendere in considerazione sono numerosi e, in genere, se non si possiedono le dovute competenze, è sempre preferibile chiedere aiuto a degli esperti, sia per vendere sia per acquistare.

Ma come fare per sapere quanto vale realmente l’abitazione di cui sei proprietario oppure quella che hai adocchiato e che ti piacerebbe acquistare?

I modi per scoprirlo sono numerosi. Il primo consiste naturalmente nell’utilizzare i dati generali del mercato immobiliare, moltiplicando il prezzo al mq per la dimensione reale del tuo immobile. Come detto, però le casistiche che possono portare a una modifica, anche sostanziale, del valore reale della casa sono numerose.

Per questo motivo, prima di pubblicare annunci di vendita o affitto, nonché prima di firmare un compromesso per acquistare un’abitazione il cui prezzo risulti in linea con quelli del mercato, è meglio procedere con delle valutazioni più accurate, le quali prendano in considerazione le caratteristiche reali dell’abitazione.

In rete è possibile trovare piattaforme di valutazione, create da professionisti del settore e in grado di offrire una valutazione immobiliare oggettiva e sufficientemente accurata.

Per utilizzare questi strumenti non è necessario possedere particolari competenze e, in genere, non è nemmeno necessario effettuare iscrizioni al sito scelto. Basta invece tenere a portata di mano i documenti relativi all’immobile e al proprietario, accedere al sito web e compilare il form in ogni sua parte.

I dati da inserire non sono molti. Per questo, l’operazione richiede davvero pochi minuti. Alcuni dati richiederanno però una grande precisione. Sarà ad esempio necessario indicare la data di costruzione dell’immobile, quella in cui è stato ristrutturato l’ultima volta e la metratura, sia della casa sia dell’eventuale giardino annesso.

Grazie a un’avanzata tecnologia basata sull’intelligenza artificiale, la valutazione viene effettuata in tempo reale. Terminata la compilazione del form, sarà dunque possibile visionare immediatamente il valore dell’immobile, nonché ricevere tramite mail un report completo.

Benché questa prima valutazione sia abbastanza accurata, per affinare meglio il valore dell’immobile sarà opportuno chiedere l’intervento di un esperto che, dopo un sopralluogo, sarà in grado di effettuare una valutazione ancora più precisa.

