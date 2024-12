MHARE: La Rivoluzione della Gastronomia e della Medicina Rigenerativa con l’Acqua di MHARE

4 Dicembre 2024

(Adnkronos) – Roma, 4 dicembre 2024 – MHARE, co-fondata e guidata dal Dr. Vincenzo Di Donna, ha introdotto un concetto innovativo di rigenerazione applicato alla gastronomia e alla Medicina Rigenerativa Personalizzata attraverso il suo prodotto distintivo: l’Acqua di MHARE. Pronunciato come “mare”, il nome racchiude una formula evoluta, sviluppata e testata per la salute delle nostre cellule. L’Acqua di MHARE, una risorsa naturale proveniente dalla Blue Zone della Sardegna, è arricchita con 92 oligoelementi essenziali, creando un’alternativa salutare al sale da cucina. Grazie a studi scientifici, il progetto ha dimostrato come l’Acqua di MHARE, con un ridotto contenuto di sodio, possa contribuire al benessere cardiovascolare e alla nutrizione, offrendo un equilibrio naturale per il corpo umano.

MHARE è stata protagonista della 15ª edizione dell’Italian Cuisine World Summit, un evento di riferimento per la promozione della cucina italiana e dei prodotti Made in Italy a livello globale. Durante l’edizione 2024, chef stellati Michelin e ospiti del Summit hanno utilizzato l’Acqua di MHARE per dare vita al primo evento internazionale di gastronomia che integra l’evoluzione dell’acqua di mare purificata in cucina. Questa collaborazione ha evidenziato come l’Acqua di MHARE rappresenti una soluzione naturale ed efficace per ridurre il sodio fino al 40%, migliorando al contempo il sapore dei piatti grazie alla presenza di minerali facilmente assimilabili.

La visione di MHARE è chiara: migliorare la nutrizione in modo gustoso e salutare, riducendo il consumo di sodio senza compromettere il sapore. Questo approccio è particolarmente indicato per prevenire patologie cardiovascolari e per favorire una nutrizione equilibrata, includendo anche integratori nutraceutici e applicazioni nella cosmesi. L’Acqua di MHARE è versatile e può essere utilizzata per cucinare, insaporire e conservare i cibi, offrendo una fonte naturale di minerali e un’alternativa salutare al sale. Inoltre, la sua applicazione si estende a collaborazioni nel mondo dell’hospitality e del fashion, dove la qualità e la sostenibilità sono sempre più richieste.

Inoltre, MHARE si impegna per la sostenibilità e l’innovazione, con i suoi lounge, a partire dal primo locale ristorativo “Scugniz” a Trani in Puglia, che incarnano il concetto di rigenerazione e sostenibilità. L’Acqua di MHARE è disponibile in formati diversi, come Bag-in-Box e spray eleganti, per soddisfare le esigenze di chef e appassionati.

In conclusione, l’Acqua di MHARE rappresenta una rivoluzione culinaria e scientifica, sostenibile e salutare, con una filosofia incentrata sulla prevenzione e sul miglioramento del benessere tramite innovazione e rispetto per l’ambiente. La partecipazione al 15th Italian Cuisine World Summit ha puntato a rafforzare questa visione e missione, portando un messaggio di salute e sostenibilità in tutto il mondo.

