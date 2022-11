Michael Mainardi della Onoranze Funebri AlaNuova: “Anche a Pesaro cremazioni in aumento”

Novembre 21, 2022

(Pesaro, 21 novembre 2022) – Il titolare dell’agenzia specializzata in funerali ecologici: “Rappresentano ormai oltre la metà dei servizi svolti»

Pesaro, 21 novembre 2022. Anche nel Pesarese è boom di cremazioni: un trend che va di pari passo con la volontà delle persone e con la convenienza in termini economici rispetto agli oneri legati alla tumulazione come conferma Michael Mainardi, titolare della Onoranze Funebri AlaNuova di Pesaro, azienda specializzata in funerali ecologici. “Anche da noi la richiesta è aumentata e da un anno le cremazioni rappresentano oltre la metà dei servizi svolti – spiega Mainardi -. Le persone scelgono le nostre urne cinerarie in legno, pietra, argilla o gesso, materiali ideali per la dispersione delle ceneri in mare”.

Di fatto i problemi di capienza dei cimiteri e i costi, che possono mantenersi inferiori per una cremazione rispetto alla classica sepoltura, contribuiscono alla crescita del fenomeno: “Oggi le pratiche di affidamento delle ceneri sono in aumento come le pratiche di dispersione perché, in ogni caso, cremando il defunto il costo del cimitero è molto più basso rispetto a quello del loculo. In temi di crisi come quelli attuali anche questo aumenta l’affezione e l’avvicinamento dei cittadini verso la cremazione perché consente di avere dei notevoli risparmi”.

Risparmio come quello ambientale ed ecologico, fil rouge dell’attività di AlaNuova che dal 2015 è specializzata in funerali ecologici: un approccio innovativo che si traduce in cofani in legno grezzo, sabbiato o verniciato ad acqua, per un minimo impatto ambientale in fase di cremazione, inumazione o tumulazione. “Utilizziamo la saldatura a freddo o ecologica, completamente silenziosa e inodore – conferma Mainardi -. Questa tecnica dà la possibilità ai parenti di assistere alla chiusura del feretro, altrimenti dovrebbero per legge attendere fuori dalle stanze della camera ardente”. Ma non solo: “Abbiamo investito anche sulla comunicazione e attivato il servizio di cordogli e necrologie online, con la possibilità di fare offerte o spedire fiori”. Contatti https://www.servizifunebrialanuova.it