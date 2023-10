Michel Gondry a Lucca

Ottobre 23, 2023

(Adnkronos) – 23 ottobre 2023. Il festival apre all’insegna di un premio Oscar. Nel primo giorno di manifestazione, mercoledì 1° novembre, arriva a Lucca Michel Gondry, il regista premiato dall’Academy.

Gondry, vero alchimista dell’immaginario, è regista e sceneggiatore, tra i più grandi e innovativi cineasti contemporanei e fuoriclasse del videoclip musicale. È noto per la sua visione creativa e il suo stile distintivo, in grado come nessun altro di mescolare molteplici linguaggi narrativi in un mix sorprendente di surrealismo e immaginazione.

Gondry ha ottenuto il riconoscimento internazionale per il suo lavoro nei videoclip musicali lavorando con artisti come Björk, The White Stripes, Daft Punk, Chemical Brothers e Rolling stones. La sua innovazione linguistica e gli effetti speciali da lui stesso creati hanno cambiato anche il modo di fare pubblicità: il suo spot per la Levi’s è nel Guinnes dei primati per il più premiato della storia.

Nel mondo del cinema ha diretto film memorabili come “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (Se mi lasci ti cancello, 2004), per il quale ha ottenuto l’Oscar per la migliore sceneggiatura originale.

I Wonder Pictures presenterà A Lucca con Gondry: nella mente del geniale regista di “Se mi lasci ti cancello”, un invito alla scoperta della creatività del maestro, attraverso le anteprime de “Il libro delle soluzioni”, “Michel Gondry, do it yourself” e “A letto con Michel Gondry” e una masterclass con cui sarà in dialogo con lo scrittore Manlio Castagna (1° novembre ore 14.00, al cinema Astra).