Michela Barnobi (Officine Barnobi): “Lavorazione lamiere, investimenti in tecnologia ed esperienza: così guardiamo oltre la crisi”

Gennaio 30, 2023

(Adnkronos) – L’azienda si è dotata di un innovativo macchinario laser, di un nuovo gestionale e ha ottenuto la certificazione UNI EN 1090

Trieste, 30 gennaio 2023. “Puntare sulle nuove tecnologie per essere al passo con i tempi e fornire sempre il miglior servizio possibile ai clienti è fondamentale. Perciò, anche in momenti difficili come quello attuale, è importante essere coraggiosi, guardare oltre l’ostacolo e continuare ad investire”. Michela Barnobi, che insieme al fratello Leonardo gestisce le Officine Barnobi, azienda triestina specializzata nella lavorazione di lamiere, non ha dubbi a riguardo. D’altra parte seguono l’insegnamento del padre Fulvio, che ha fondato l’azienda nel 1964 cogliendo le potenzialità di un settore in espansione e gli ha trasmesso la dedizione e la passione per il lavoro, che loro oggi cercano di passare ai propri figli, uno dei quali è già impegnato nell’azienda mentre gli altri stanno concludendo gli studi.

“L’esperienza accumulata in questi anni è fondamentale, ma da sola non basta – spiega l’imprenditrice – È importante aggiornarsi continuamente e cercare di migliorare ogni aspetto del lavoro”. Così nell’ultimo anno hanno scelto di investire su diversi fronti: in un nuovo gestionale, attraverso il quale è possibile monitorare in tempo reale lo stato di ogni ordine, dal preventivo alla progettazione alla consegna, e acquistando un nuovo macchinario di taglio laser, capace di lavorare in modo più performante, preciso e veloce di quello già in possesso dell’impresa. “Questo macchinario – aggiunge Barnobi – consente di effettuare lavorazioni sia sulle lamiere sia sui tubi metallici e permette alle imprese terze nostre clienti di ricevere semilavorati già pronti per l’installazione o la saldatura, facendo sì che non debbano compiere altre operazioni che toglierebbero loro tempo ed energie”. Tutti benefici che si uniscono alla flessibilità da sempre offerta dalla società triestina, che non ha prodotti in catalogo ma realizza i progetti dei singoli clienti, non senza fornire anche una consulenza sulle soluzioni migliori da utilizzare nelle diverse situazioni.

Tra le altre novità dell’anno c’è anche l’ottenimento da parte di Officine Barnobi della certificazione UNI EN 1090 in classe Exc2, che consente all’azienda di realizzare prodotti strutturali in acciaio. Tale certificazione viene rilasciata da un organismo notificato dopo un iter piuttosto complesso. L’ente notificato effettua poi degli audit periodici per il mantenimento della certificazione che rappresenta quindi un’ulteriore garanzia della qualità del lavoro svolto dall’azienda.

CONTATTI https://barnobi.it/