Michela Nuvoletto, l’avvocato che “Domina La Crisi”: un libro di strategia e business su come risanare definitivamente i debiti aziendali e tornare a far soldi

26 Luglio 2024

(Adnkronos) – Milano, 26.07.2024 – Se c’è una cosa che accomuna tutti gli imprenditori è la gestione del debito aziendale. Ogni imprenditore deve gestire ogni giorno i flussi di cassa, ovvero ingenti somme di denaro che entrano ed escono dalle casse aziendali. Deve inoltre fare investimenti per cui deve chiedere finanziamenti, deve pagare i fornitori, i dipendenti e compiere delle scelte, spesso in tempi rapidissimi e d’urgenza. Quando queste scelte non sono corrette, l’imprenditore rischia di commettere errori che possono generare ingenti debiti da pagare e quindi con il rischio di scivolare in una vera e propria crisi di liquidità che sembra irrisolvibile e che porta spesso ad una crisi da sovraindebitamento. Questo perché “nessuno nasce imparato”. A scuola non viene insegnato come fare impresa, non vi è un manuale delle istruzioni capace di spiegare come gestire correttamente le proprie finanze aziendali. L’esperienza si fa sul campo, pagando a caro prezzo le conseguenze dell’inesperienza.

Per tutti quegli imprenditori che si trovano in crisi di liquidità, che si trovano stretti nella morsa del debito aziendale e non sanno come uscirne, ma che allo stesso tempo vogliono liberarsi definitivamente dai debiti, riemergere e trovare il successo con la loro azienda, esce oggi il libro di Michela Nuvoletto “DOMINA LA CRISI. Strategie di Risanamento Per Liberare La Tua Azienda Dai Debiti E Riprendere Il Controllo Del Tuo Business” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice, avvocato esperta in sovraindebitamento e composizione della crisi aziendale, condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per capire come e perché nasce la crisi di liquidità, quali sono gli errori da evitare che possono mettere a rischio l’impresa, come risanare la crisi aziendale e liberarsi dai debiti, come affrontare l’attività imprenditoriale con un nuovo approccio e quali processi sono fondamentali per costruire un’impresa di successo.

“Il mio libro è una guida pratica e completa, per aiutare gli imprenditori a riconoscere, affrontare e superare le difficoltà finanziarie che possono mettere a rischio la loro azienda. Attraverso un linguaggio semplice e diretto, unito ad un approccio integrato che salda strategie tecnico-finanziarie di negoziazione del debito e strumenti di gestione e monitoraggio aziendale, il libro offre soluzioni concrete per risolvere i problemi di sovraindebitamento e prevenire le crisi future” afferma Michela Nuvoletto, avvocato e autrice del libro. “Non mi fermo a risolvere il problema del debito, perché la crisi è sempre in agguato e va “dominata” ogni giorno con strumenti concreti e facili da spiegare quanto da usare: costruzione di un nuovo mindset imprenditoriale incrollabile, settaggio di obiettivi strategici, individuazione dei KPI per misurare lo stato di salute dell’impresa, implementazione dei trigger events che evidenziano una crisi in atto, ma anche monitoraggio costante, standardizzazione delle procedure e sviluppo di un brand forte e inconfondibile. Un condensato di circa 200 pagine pensato non solo per risolvere e prevenire il problema dell’indebitamento, ma per portare ogni imprenditore dalla crisi al successo”.

Secondo l’autrice, avvocato che da anni opera nel settore della Crisi d’Impresa, è finalmente possibile raggiungere il successo facendo impresa e dominando tutte le possibili criticità causate dalle turbolenze finanziarie ed economiche. Motivo per il quale la missione di Michela Nuvoletto è raggiungere quanti più imprenditori possibile, anche quelli meno esperti in materia finanziaria, per offrire loro gli strumenti pratici e le conoscenze necessarie per gestire con successo le finanze della propria azienda e raggiungere la stabilità finanziaria.

“Aiutare gli imprenditori italiani a ripartire senza debiti e a raggiungere il successo economico e la serenità finanziaria per permettergli di far crescere la propria azienda con lungimiranza e sicurezza è proprio l’obiettivo del libro di Michela Nuvoletto” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Stiamo parlando di una risorsa indispensabile per ogni imprenditore che oggigiorno desidera posizionarsi su un mercato che costringe ad affrontare moltissime sfide finanziarie. A tal proposito, questo libro insegna a reagire con determinazione e proattività, trasformando le difficoltà in opportunità di crescita e successo”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno per la pubblicazione del mio libro perché ha capito sin da subito il valore che il mio manuale avrebbe portato sul mercato, andando ad aiutare tantissimi imprenditori italiani in difficoltà” conclude Michela Nuvoletto, autrice del libro. “Il team Bruno Editore segue l’autore a 360 gradi, curando non solo la pubblicazione del libro, ma anche lo sviluppo della migliore strategia di marketing finalizzata a raggiungere il maggior numero di lettori”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:https://amzn.to/3RFHsFN

L’avv. Michela Nuvoletto è nata a Padova il 1 settembre 1980, nel 2001 otteneva l’abilitazione alla CCIAA a esercitare la professione di mediatore immobiliare, attività che ha svolto durante il percorso di studi e che è cessata nel 2008. Il giorno 11 ottobre 2006, all’Università degli Studi di Padova, Michela Nuvoletto si laureava in Giurisprudenza e nel luglio 2008 si Diplomava alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, di durata biennale, istituita presso il consorzio tra le Facoltà di Giurisprudenza delle Università di Ferrara, di Padova e di Trieste e il Dipartimento giuridico della Facoltà di Economia dell’Università Ca’ Foscari di Venezia portando una tesi in diritto societario su “Le decisioni delle società soggette a direzione e coordinamento” relatore avv. Prof. Matteo De Poli di Venezia. Dal 2011 è iscritta all’Albo degli Avvocati di Padova e ha anche conseguito la qualifica e il diploma di Mediatore Civile e Commerciale. Attualmente esercita come avvocato presso il foro di Padova, da oltre 10 anni, esperta in gestione finanziaria dell’impresa con focus sulle strategie di composizione della crisi da sovraindebitamento e del risanamento dell’impresa in crisi. Abilitata alla Gestione della Crisi da Sovraindebitamento, Esperto Negoziatore della Crisi d’impresa e Esperto Gestore della Crisi d’impresa. Sito web: www.studiolegalenuvoletto.it

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 34 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info:https://www.brunoeditore.it