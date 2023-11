Michele Boccardi, Tenuta Menelao: “Così è nato il brand Puglia”. L’eccellenza fra turismo ed eventi

Novembre 8, 2023

(Adnkronos) – L’amministratore del Gruppo Menelao spiega le ragioni che hanno portato il territorio ad essere scelto come destinazione per eventi di portata internazionale: la qualità dei prodotti tipici, i paesaggi incontaminati e il recupero delle masserie, rappresentano il mix perfetto per alimentare fascino e attrattiva

Turi (BA),8/11/2023 .La Puglia è ormai da anni fra le più importanti mete turistiche in Italia. Una regione in grado di attirare persone da tutto il mondo grazie a un lavoro sul territorio che ha portato alla creazione di un vero e proprio brand.

Il segreto di un tale successo, secondo Michele Boccardi, amministratore della Tenuta Menelao, risiede in diversi fattori: «Negli ultimi anni l’impegno di promozione del brand Puglia ha avuto protagonisti a ogni livello, dalle istituzioni all’imprenditoria. Un lavoro che ha portato i nostri luoghi a essere non soltanto una meta turistica, ma anche ambientazione per set cinematografici, cornice per eventi esclusivi, approdo per importanti marchi di moda che hanno scelto la Puglia per le loro prime internazionali».

Scelte le cui motivazioni vanno oltre le suggestioni di paesaggi incontaminati. Il valore aggiunto, infatti, è rappresentato dal fascino di strutture che negli ultimi anni sono diventate il simbolo di un ulteriore slancio della regione in termini di attrattiva: le masserie.

«Per noi hanno un valore storico – sottolinea Boccardi – Le masserie ricordano le nostre tradizioni contadine. Tradizioni anche architettoniche, valorizzate oggi da molti imprenditori, i quali, grazie a ristrutturazioni attente e rispettose del paesaggio, hanno recuperato molte di queste masserie, trasformandole in location per eventi di ogni tipo: dalle presentazioni di brand fino al wedding».

È così che un appuntamento, seppur esclusivo, si trasforma in vera e propria esperienza. Anche grazie a un ulteriore elemento, capace di esaltare specialità e tradizioni del territorio:

«Il food in Puglia – spiega Boccardi – rappresenta un altro fattore di eccellenza che completa l’organizzazione di un evento. La ricerca e la preparazione di piatti a chilometro zero non significa soltanto offrire qualità, ma si traduce in un’autentica offerta di viaggio esperienziale nel mondo enogastronomico locale».

Un mondo che, nella Tenuta Menelao, ha trovato la dimensione ideale per esprimere la sua eccellenza. L’eccellenza dei sapori pugliesi, ai quali è stato dedicato un vero e proprio borgo: quello delle cummerse, antiche strutture utilizzate in passato dagli agricoltori locali:

«Abbiamo ricreato in questo borgo un percorso enogastronomico diretto, che ha come protagonisti dodici artigiani del food, a ognuno dei quali è stata riservata una cummersa. Ne è nato un laboratorio delle antiche ricette pugliesi in grado di far vivere agli ospiti un’esperienza di gusto che racconta la cultura di un intero territorio».

Una cultura che, grazie anche all’esperienza di Tenuta Menelao, alimenta la passione e l’entusiasmo per una regione capace di trasformare ogni evento in un viaggio alla scoperta di radici, bellezze e sapori.

