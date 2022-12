Michele Migliorelli: “Con la consulenza aziendale modernità e risparmio per le imprese di tutti i settori”

Dicembre 14, 2022

(Adnkronos) – Il professionista spiega i vantaggi della consulenza aziendale per il mondo dell’impresa: dal controllo di gestione a industria 4.0, ecco i vantaggi ai quali si può accedere quando si è accompagnati dalla figura del consulente

Roma, 14 dicembre 2022. Il mondo dell’impresa è sempre più soggetto a pressioni di carattere burocratico, finanziario ed informatico, una molteplicità di problematiche che, grazie alla consulenza aziendale, possono essere gestite. Infatti, la consulenza va in supporto dell’impresa nella valutazione dei rischi, ma anche delle numerose opportunità esistenti. “Dalla gestione dell’infrastruttura hardware alla dotazione di software, dalla contabilità alle dinamiche di funzionamento per i progetti relativi all’ industria 4.0, oggi la consulenza opera a 360 gradi per offrire agli imprenditori gli strumenti necessari per primeggiare nei rispettivi mercati con la massima serenità e professionalità”, spiega Michele Migliorelli, consulente aziendale specializzato nel mondo dell’informatica. La figura del consulente ha acquisito valore in forma crescente, specie negli ultimi anni nei quali la complessità delle singole materie ha raggiunto livelli di tecnicismo tali da obbligare l’impresa a rivolgersi agli esperti del settore. Grazie al controllo di gestione, le imprese hanno potuto giovare dei miglioramenti introdotti, con la guida del consulente utile sul fronte dei risparmi. “È qui che entra in gioco la figura del consulente — prosegue Migliorelli —, perché tra gli obiettivi di questa figura è da evidenziare l’ottica del risparmio per l’impresa, da raggiungere attraverso il miglioramento dei processi aziendali”. Questo avviene grazie all’ottimizzazione della gestione di singoli comparti all’interno di ogni impresa: dalle risorse umane alla fiscalità, dalla produzione alla formazione del personale, fino ad arrivare a strumenti di reportistica e/o di business intelligence necessari al supporto decisionale dell’imprenditore. Non a caso, Michele Migliorelli lavora con un team di professionisti capaci di offrire alle aziende supporto per ogni sfaccettatura nella gestione dell’impresa, compresi gli specialisti nel reperimento di fondi per lo sviluppo aziendale, molti dei quali in questo periodo storico possono essere recuperati attraverso i progetti del PNRR. “In tal senso — ricorda Migliorelli — ricerchiamo nuove opportunità per le imprese, permettendo loro di oliare i meccanismi della produttività a vantaggio non solo della singola impresa ma anche dei loro dipendenti e, infine, del tessuto economico e sociale del territorio di riferimento”.

•CONTATTI: m.migliorelli@mm-holding.it