Midea annuncia la prima soluzione anti-corrosione per condizionatori d’aria

Settembre 26, 2023

FOSHAN, Cina, 26 settembre 2023 /PRNewswire/ — Il gigante tech globale Midea ha presentato una soluzione anticorrosione per migliorare le prestazioni e l’affidabilità dei condizionatori d’aria in climi costieri e tropicali. La soluzione, con rivestimenti brevettati Hyper Grapfin e in lamiera, è integrata in due sistemi Midea HVAC ecologici ed energeticamente efficienti, BreezelessE e PenroseAir. Questa tecnologia innovativa fornisce una protezione completa contro l’aria salata e umida, migliorando la resistenza e la durata delle unità sia interne che esterne.

I condizionatori nelle regioni costiere possono subire dei danni a causa degli effetti corrosivi dell’aria salata sui componenti critici, che comportano costosi interventi di manutenzione e sostituzione per ristoratori e proprietari di hotel. Per risolvere il problema, Midea ha sviluppato il brevettato Prime Guard Hyper Grapfin, rivestito di grafene per aumentare la durata, le prestazioni e l’efficienza energetica dei sistemi HVAC. BreezelessE e PenroseAir sono i primi due modelli di condizionatore con elevata affidabilità e funzionalità anti-corrosione, lanciati da Midea nei Paesi africani, che debutteranno in Sudafrica e Mauritius. I prodotti sono inoltre dotati di refrigeranti ecologici R32, progettati per ridurre al minimo l’impatto sul riscaldamento globale e l’influenza sullo strato di ozono.

Con la nuova soluzione, Midea ha creato partnership con hotel sostenibili e resort ecologici del rinomato gruppo Rogers Hospitality, rispondendo alle esigenze dei turisti europei che visitano i Paesi africani. Con lo slogan “Protech My Dear Home”, Midea e i suoi partner si sono impegnati a fornire esperienze di viaggio sostenibili e lussuose ai vacanzieri che arrivano nelle zone costiere dell’Africa. La campagna ha inoltre invitato l’influencer mauriziana Laetitia Darche a spiegare in che modo le innovazioni orientate all’ambiente di Midea per i sistemi HVAC uniscono tecnologia e natura, creando uno spazio confortevole e rispettoso del clima, per far sì che gli appassionati di natura come lei possano mantenere una consapevolezza ambientale godendo al contempo dei comfort moderni.

BreezelessE Midea è un sistema di controllo del clima interno progettato su misura per i viaggi sostenibili. Offre un raffreddamento rapido, con algoritmi di intelligenza artificiale che regolano le temperature in base alle preferenze e alle abitudini degli utenti. I microfori del deflettore, il condotto e la ventola ridisegnati garantiscono un funzionamento silenzioso e un delicato flusso d’aria. L’elegante Midea PenroseAir, presenta un deflettore del vento rotante a 180 gradi e un’uscita d’aria sferica per un raffreddamento diretto, accurato e a basso rumore.

In qualità di innovatore di tecnologia verde, Midea è fermamente impegnata a promuovere uno stile di vita sostenibile e un impatto ambientale positivo in ogni dettaglio. La soluzione anti-corrosione sostiene le prestazioni dei condizionatori d’aria e soddisfa le esigenze degli utenti insulari, riflettendo il suo impegno a favore della sostenibilità e della personalizzazione regionale.

