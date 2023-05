Midea annuncia MHELIOS, la soluzione intelligente per la gestione energetica, per la promozione di uno stile di vita più intelligente e più verde

Maggio 23, 2023

– CANTON, Cina, 23 maggio 2023 /PRNewswire/ — Midea, un marchio leader nel settore degli elettrodomestici smart, ha lanciato la più recente soluzione intelligente per la gestione dell’energia, il Midea Home Energy Linkage Inverter Optimization System (MHELIOS) alla 133ª edizione della Canton Fair, una delle esposizioni internazionali di punta, che si è tenuta ad aprile. Il lancio è l’ultima innovazione di Midea nelle soluzioni professionali per la gestione dell’energia domestica e offre ai proprietari di case un controllo maggiore e più verde del loro consumo energetico.

MHELIOS è una soluzione intelligente per la gestione dell’energia che include un gestore energetico intelligente, che funziona come inverter ibrido. Abbinato a pannelli solari, sistemi di stoccaggio dell’energia ed elettrodomestici intelligenti, MHELIOS massimizza l’uso dell’elettricità verde. Grazie all’efficienza del 98,2% e alla tecnologia di scansione della curva I-V, il gestore energetico intelligente è in grado di massimizzare l’uso del solare. Il sistema di stoccaggio dell’energia supporta l’espansione flessibile della capacità, che va da 5 kWh a 40 kWh, così da consentire i massimi tassi di autoconsumo fotovoltaici e soddisfare vari scenari. Dotato di un tempo di commutazione di 10 ms e di una tecnologia di uscita fuori rete asimmetrica, il gestore energetico intelligente offre eccellenti prestazioni di emergenza, garantendo che gli utenti non vengano presi alla sprovvista durante improvvisi blackout: anzi, potrebbero persino non rendersi conto che c’è stata un’interruzione della corrente.

Oltre alla funzione di gestione dell’energia, MHELIOS offre un controllo intelligente delle pompe di calore e dell’HVAC. Con l’aiuto della tecnologia AIoT, il sistema monitora quando e quanta energia viene utilizzata da questi ultimi. Il sistema ne controlla in modo intelligente il funzionamento senza compromettere il comfort e la comodità, convertendo l’energia fotovoltaica in eccesso in acqua calda, raffreddamento e riscaldamento per massimizzare i risparmi. Analogamente al controllo intelligente dell’energia, MHELIOS è stato sviluppato tenendo a mente la semplicità nella gestione. L’energia solare, lo stoccaggio di energia, i sistemi HVAC e le pompe di calore si possono gestire efficacemente tramite un’unica app per ridurre i costi associati all’uso di energia. Di conseguenza, i proprietari di case possono vedere quanto risparmiano tramite il monitoraggio in tempo reale e mantenere uno stile di vita verde senza sacrificare comfort o comodità.

MHELIOS è il passo successivo nella promessa di Midea di costruire un pianeta più verde. Pur concentrandosi sullo sviluppo e sulla produzione di elettrodomestici intelligenti e sistemi energetici, l’azienda si è impegnata nella Green Strategy sin dal 2021. Parte di tale strategia include il raggiungimento del picco delle emissioni di carbonio entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060. Altri passaggi di questo impegno includono progettazione verde, approvvigionamento e produzione, per garantire che i valori dell’azienda siano intrinseci ai prodotti.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2055013/Midea_Residential_Air_Conditioner_Division_1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2055014/Midea_Residential_Air_Conditioner_Division_2.jpg

