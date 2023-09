Midea presenta a IFA 2023 la prima lavastoviglie connessa al mondo con certificazione Matter

Settembre 5, 2023

– BERLINO, 5 settembre 2023 /PRNewswire/ — Dopo essere stata tra le prime aziende a ottenere la certificazione Matter per un condizionatore d’aria e a presentare un purificatore con ventilatore connesso Matter, Midea continua a dimostrare il suo impegno verso lo standard unificatore del settore con la dimostrazione della prima lavastoviglie connessa con certificazione Matter alla fiera IFA 2023. L’IFA, la più grande esposizione al mondo di elettrodomestici, quest’anno si terrà a Berlino dal 1° al 5 settembre.

Matter è il fondamento per i dispositivi connessi. Questo standard unificatore del settore è una promessa di connettività affidabile e sicura: un sigillo di approvazione che garantisce che i dispositivi funzionino perfettamente insieme, oggi e domani. Lo standard è stato sviluppato dalla Connectivity Standards Alliance (l’Alliance), i cui membri provenienti da ogni settore si riuniscono per trasformare il futuro della connettività.

“In Midea ci concentriamo sulla creazione di prodotti intelligenti che non siano soltanto intelligenti per il gusto di esserlo, ma che offrano vantaggi reali. Il fulcro di tutto questo è la possibilità di consentire agli utenti di utilizzare senza problemi i propri elettrodomestici intelligenti Midea insieme ad altre terze parti attraverso lo standard Matter”, ha dichiarato Patrick Serrato, Responsabile IoT di Midea America Corp. e membro del Consiglio di Amministrazione dell’Alliance. “Abbiamo iniziato l’anno scorso con uno dei primi condizionatori d’aria certificati Matter, abbiamo proseguito presentando all’inizio di quest’anno uno dei primi purificatori d’aria con ventilatore connessi Matter e ora stiamo mostrando la prima lavastoviglie connessa con certificazione Matter. Siamo impegnati a fare la differenza e continueremo fino a quando tutte le nostre categorie di prodotti avranno ottenuto la certificazione Matter”.

Anche senza Matter, la nuova lavastoviglie di Midea vanta già una serie di funzioni intelligenti che semplificano la vita. Consente il controllo remoto tramite app, per permettere agli utenti di gestire la lavastoviglie da qualsiasi luogo. Inoltre, è previsto l’invio diretto ai dispositivi mobili di notifiche tempestive come promemoria per la pulizia della lavastoviglie.

Con Matter, ora la lavastoviglie Midea offre una configurazione rapida e sicura, unificata in modo che gli utenti possano seguire la stessa procedura per connettersi, indipendentemente dal fatto che si tratti della lavastoviglie, di una lampadina o della serratura della porta. Una volta configurata, la lavastoviglie sarà in grado di connettersi senza problemi con altri dispositivi compatibili Matter in tutta la casa, indipendentemente dal loro marchio.

Con l’imminente lancio della versione 1.20 su Matter, entro la fine di settembre o l’inizio di ottobre, le lavastoviglie Midea connesse con certificazione Matter saranno tra i primi marchi leader del settore a offrire servizi ai consumatori.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2200502/Photo_for_Matter_ID_67db5490644b.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/midea-presenta-a-ifa-2023-la-prima-lavastoviglie-connessa-al-mondo-con-certificazione-matter-301917295.html