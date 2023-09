Midea presenta Green Vision Blue Future al IFA 2023: svelare la rivoluzionaria soluzione Smart Home

Settembre 8, 2023

– BERLINO, 8 settembre 2023 /PRNewswire/ — Midea, marchio leader nel settore degli elettrodomestici intelligenti, è stato protagonista della prestigiosa esposizione di IFA 2023 dal 1-5 settembre a Berlino, Germania. Col tema “Green Vision Blue Future”, Midea evidenzia il suo costante impegno nei confronti della sostenibilità e dell’innovazione presentando una straordinaria gamma di prodotti che danno priorità alla protezione ambientale e alle capacità di risparmio energetico, soddisfacendo le varie esigenze di scenari e utenti diversi.

La linea di prodotti verdi di Midea è progettata per adottare soluzioni ecologiche che abbiano un impatto positivo sul pianeta senza compromettere le prestazioni. In prima linea è la serie 290 R, dotata di una gamma di elettrodomestici che utilizzano il refrigerante 290 R ecocompatibile, con un Global Warming Potential (GWP) di soli 0,02.

Questa collezione comprende il condizionatore d’aria in versione split EffiClima con l’impressionante valutazione di efficienza energetica A + + + e l’efficienza SER 12.2 e SCOP 6.3 certificata dal TÜV, il condizionatore d’aria in versione split serie Xtreme con la certificazione A + + + Blue Angel e il riscaldatore acqua con pompa di calore 290 R. Una collaborazione straordinaria con il Milan Design Center ha prodotto splendidi pannelli speciali, conferendo un tocco di eleganza a questi elettrodomestici e al contempo realizzando il concetto di sostenibilità ambientale.

Inoltre, in risposta alla crisi energetica europea e alle esigenze degli utenti in continua evoluzione, Midea ha introdotto la sua ultima soluzione verde completa per la smart home. Sfruttando fonti energetiche gratuite come l’energia solare, il sistema di gestione dell’energia MHELIOS e il sistema multi-split CirQHP con tecnologia di recupero del calore si impegnano a raggiungere un utilizzo sostenibile ed economico dell’energia e a fornire un’esperienza utente più ecologica, sottolineando l’impegno di Midea a sfruttare tecnologie innovative per una vita sostenibile.

Inoltre, la soluzione di riscaldamento nominale A + + + con efficienze SEER 11.6 e Scop 6.2, in grado di riscaldare anche a -35 gradi Celsius, esemplifica la determinazione di Midea a fornire opzioni di riscaldamento rispettose dell’ambiente. L’integrazione di un algoritmo di risparmio energetico Breezeless E AI che apprende e si adatta a ambienti in evoluzione e libera gli utenti dalle regolazioni manuali, riflette ulteriormente la dedizione di Midea alla conservazione intelligente dell’energia.

Nel frattempo, PortaSplit si distingue come elemento rivoluzionario, offrendo la compattezza di un condizionatore d’aria portatile e nel contempo la potenza di raffreddamento di un sistema split. La sua facilità di installazione e le straordinarie prestazioni ridefiniscono lo standard per il raffrescamento versatile della casa.

Anche l’impegno di Midea a guidare il settore verso un futuro più verde e sostenibile trova espressione nel Leader Summit Programme. Vincent Chou, vice Presidente del Residential Air Conditioning di Midea, è stato invitato a discutere dello “stato dell’economia circolare” con vari esperti del settore: Nordic Circular Hotspot, Runde Tisch Reparatur e Miele & Cie. KG.

Il panel è incentrato sulle tecnicità del modello di business circolare, sul processo per i produttori, sul ruolo della legislazione e altro ancora.

Da anni, Midea riconosce l’importanza di incorporare pratiche di economia circolare nell’intero ciclo di vita del prodotto e nella catena industriale, anziché concentrarsi esclusivamente sullo smaltimento finale.

Con un impegno costante nel sottolineare l’importanza di creare una catena di fornitura globale verde ed efficiente, Midea ha fatto grandi passi avanti nell’apportare cambiamenti. Un’importante iniziativa intrapresa dall’azienda prevede la collaborazione con i partner a monte e a valle su progetti di riciclo dei materiali in Cina.

Grazie a un’offerta di prodotti diversificata e innovativa e a varie iniziative volte a incrementare la sostenibilità complessiva e la consapevolezza ambientale, Midea continua a dare forma al dialogo sulla tecnologia sostenibile, ispirando l’azione collettiva verso un settore più responsabile dal punto di vista ambientale.

