Midea Unveils TÜV RHEINLAND-Certified Industry-Leading Green e lavastoviglie ad alta efficienza energetica all’IFA 2023 di Berlino

BERLINO, 5 settembre 2023/PRNewswire/– Midea (la “Società”), un marchio leader nel settore degli elettrodomestici smart, presenta con orgoglio una gamma diversificata di prodotti all’IFA 2023 dal 1 settembre al 5 a Berlino, Germania. Tra le sue straordinarie offerte, la lavastoviglie verde ed efficiente dal punto di vista energetico di Midea (WQP12-U7809X, insieme ad altri 15 modelli), certificata da TÜV RHEINLAND, è davvero all’avanguardia come apparecchio rispettoso dell’ambiente.

In occasione dell’ IFA, Midea ha dimostrato il suo impegno a favore della sostenibilità presentando le sue sei azioni ecologiche in un mondo pulito, che garantiscono che ogni aspetto del ciclo di vita della lavastoviglie Midea, dalla progettazione alla produzione all’imballaggio, al trasporto e al riciclaggio, funzioni secondo principi ecologici, contribuendo in modo significativo a un pianeta più pulito. Particolarmente degna di nota è la NXT-GEN Dishwasher esposta, che sta attirando l’attenzione per la sua eccezionale efficienza energetica, fino al 20% in meno rispetto a una classe, A, e per il suo sistema TopDose intelligente tutto in uno, primo del settore.

Nel corso dell’evento intitolato “Green is the New Clean”, Midea ha presentato la sua esposizione di lavastoviglie, evidenziata dalla consegna del premio TÜV RHEINLAND Green Product Certification. Meteor Liu, Direttore Generale di Midea KWHA Oversea Sales, ha partecipato alla cerimonia di premiazione e si è rivolto al pubblico. Midea ha lavorato attivamente per un futuro più verde e sostenibile attraverso la sua linea Kitchen & Water Heater Appliances Division.

La certificazione TÜV RHEINLAND Green Product Mark per la lavastoviglie di Midea comprende una valutazione completa su sei dimensioni: responsabilità sociale aziendale, gestione ambientale, resilienza climatica dei prodotti (es. Valutazione delle emissioni di carbonio), contenuto di materiali riciclati, sostanze pericolose, fine della vita. Questa rigorosa valutazione garantisce che i prodotti di Midea rispettino elevati standard di responsabilità e prestazioni ambientali.

In termini di design, Midea ha realizzato la sua lavastoviglie ad alta efficienza energetica che soddisfa gli standard di efficienza energetica di classe A. La certificazione TÜV RHEINLAND Green Product Mark garantisce che il prodotto soddisfi questi standard in linea con le normative dell’Unione Europea in materia di progettazione ecologica ed etichettatura energetica.

Inoltre, durante la produzione, Midea riduce al minimo l’uso di sostanze chimiche nocive nei suoi prodotti per ridurre il loro impatto ambientale e il loro potenziale danno all’uomo. Sia la lavastoviglie che il materiale di imballaggio testati sono conformi alle pertinenti normative ambientali EU. Le sostanze nocive comuni come ftalati, TBBPA e MCCP sono state trovate molto al di sotto dei limiti regolamentati. Inoltre, Midea adotta materiali a contatto con gli alimenti nei componenti interni della lavastoviglie per garantire la sicurezza alimentare.

Midea è anche impegnata nel riciclo e nel riutilizzo dei prodotti, con l’obiettivo di ridurre al minimo i rifiuti di plastica. La sua lavastoviglie vanta un tasso di riutilizzo/riciclaggio RAEE (Rifiuti Elettrici ed Elettronici delle Apparecchiature) superiore all’ 87%, con un tasso di recupero superiore al 94%. Inoltre, l’azienda adotta oltre il 30% di materiale riciclato nelle parti in plastica della lavastoviglie (involucro e supporto).

Nel frattempo, Midea gestisce le emissioni di carbonio in modo responsabile utilizzando materiali a basso contenuto di carbonio, fonti di energia rinnovabili come l’energia fotovoltaica e distanze di trasporto ridotte. L’emissione di carbonio calcolata è pari a 192,87 kg CO2eq/item (confini del sistema: base al gate) e il punteggio dell’indice di riparabilità dei prodotti è di 8,3.

Guardando al futuro, Midea Group rimane fermo nella sua strategia di sviluppo ecologico, creando collaborazioni continue con TÜV RHEINLAND per offrire ai consumatori prodotti ecologici sempre più affidabili.

