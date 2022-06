Migliora il tuo ZZZZZs con il “profilo del sonno” di Fitbit Premium

Giugno 23, 2022

(Adnkronos) – Un buon riposo notturno può aiutarti a sentirti riposato e ricaricato, oltre a rivestire un ruolo essenziale per la tua salute e il tuo benessere generale.

Milano, 23 giugno 2022. Sin dall’introduzione nel 2009 delle prime funzioni Fitbit per il sonno, il monitoraggio del riposo è diventato incredibilmente popolare, con la possibilità ormai di avere al polso informazioni un tempo disponibili solo tramite analisi di laboratorio. Ad oggi, in Fitbit abbiamo analizzato 22 bilioni di ore di dati relativi al sonno, l’equivalente del ciclo di vita di oltre 5.000 tartarughe!

Sapendo che i nostri utenti sono interessati a comprendere ancora meglio la qualità del loro riposo, abbiamo creato per loro il “profilo del sonno”. Questa nuova funzione di Fitbit Premium offre una nuova analisi longitudinale delle caratteristiche del sonno, rendendo ancora più semplice l’interpretazione dei dati grazie a divertenti animali: migliorare la qualità del proprio riposo e del proprio benessere generale non è mai stato così semplice!

Cosa analizza il tuo “profilo del sonno”?

Una guida sul sonno non fornisce semplicemente un’indicazione di 7/8 ore di riposo notturno (ognuno è diverso!), e possiamo mostrarlo attraverso l’analisi di 1.87 milioni di registri del sonno da parte di neurologi, esperti e ricercatori. Avvalendosi del supporto della scienza del sonno, il “profilo del sonno” analizza il riposo nel corso di ogni mese attraverso 10 metriche chiave, calcolo dei trend e li confronta con parametri tipici per età e genere, facilitando la comprensione delle aree di miglioramento.

Il nostro team di ricercatori ha analizzato 1.000 diverse caratteristiche del sonno prima di finalizzare le metriche chiave incluse nel nuovo profilo Fitbit. Queste nuove metriche, tra cui variabilità dello schema del sonno e tempo di raggiungimento delle fasi di sonno profondo / REM, oltre a quelle già precedentemente monitorate tra cui durata del sonno, sonno riposante e REM, forniscono un quadro olistico delle caratteristiche e della qualità del riposo nell’arco temporale di 1 mese. Verranno forniti anche dati ideali per ogni metrica, per intervenire al meglio sui possibili ambiti di miglioramento. Questi dati verranno rilasciati per la prima volta (cosa quasi impossibile da replicare in un centro del sonno!) come dati mensili aggregati.

Dimmi come dormi!

I dati rilevati nell’analisi del sonno assoceranno al tuo profilo un animale: un modo divertente per comprendere meglio le caratteristiche del tuo riposo! Fitbit ha elaborato 6 diversi archetipi animali, ognuno scelto per caratteristiche distintive che correlano il comportamento di ogni animale ad abitudini di sonno comuni.

Le seguenti grafiche mettono in mostra abitudini e tratti principali di ogni tipo di “dormiente” e di come abbiano impatto sulla vita quotidiana:

• GIRAFFA: il tuo sonno tende ad essere più breve, hai la tendenza a coricarti tardi e svegliarti presto. Il tuo riposo ha una proporzione relativamente buona tra sonno profondo e REM, nonostante abbia una durata in generale breve.

• ORSO: Tendi ad avere uno schema di sonno consistente. Ti corichi più o meno sempre alla stessa ora, generalmente presto, e raggiungi velocemente la fase di sonno profondo. Il tuo risposo tende ad essere più lungo e rigenerante, con una proporzione relativamente alta di sonno profondo e REM.

• DELFINO: Tendi ad addormentarti più tardi e in generale dormi poco – forse a causa di uno schema di sonno poco consistente. Paragonato agli altri profili, tendi ad avere un sonno leggero e necessiti di riposini per recuperare.

• RICCIO: Solitamente ti addormenti più tardi e ti svegli prima degli altri. Hai il sonno leggero, e impieghi tipicamente più tempo per raggiungere la fase di sonno profondo. Le fasi di sonno profondo e REM durano meno.

• PAPPAGALLO: Tendi ad avere un orario di coricamento consistente e non vai a dormire troppo presto o troppo tardi. Tipicamente raggiungi velocemente la fase di sonno profondo e in genere dormi sufficientemente ogni notte. Dormi profondamente non appena ti addormenti ma hai il sonno leggero nella fase REM a causa di brevi risvegli nel corso della notte.

• TARTARUGA: Tendi ad addormentarti ad orari diversi ogni sera, ma spesso abbastanza presto. Con un orario di risveglio in media più tardi rispetto agli altri, in generale tendi a trascorrere più tempo a letto ma spesso raggiungi lentamente la fase di sonno profondo, per cui in media resti meno tempo nelle fasi di sonno profondo e REM.

Come funziona?

Indossa il tuo dispositivo Fitbit durante il sonno per un minimo di 14 notti in un mese (mese da calendario) per ricevere una valutazione. Più indossi il dispositivo durante la notte, più precisa sarà l’analisi. Il sonno più variare molto da notte a notte, pertanto è opportuno analizzare i dati del sonno per un periodo lungo di tempo, per avere più dati relativi alle tue abitudini e capire al meglio come migliorarle.

In qualità di abbonato Fitbit Premium, visualizzerai il tuo “profilo del sonno”, incluso l’animale a te associato e l’analisi mensile del tuo riposo. Gli animali associati possono variare di mese in mese, e i dati raccolti nel corso di un mese ti informeranno sull’animale che riceverai il mese successivo. Non ci sono animali “ideali”: ognuno di essi può essere utilizzato per meglio comprendere le caratteristiche del proprio sonno e le modalità per migliorare la qualità del riposo!

Sulla base del tuo comportamento notturno, potrai confrontare il tuo andamento del sonno con quello di altri utenti – e provare a facilitare l’addormentamento impostando uno schema di sonno più consistente o creando una routine pre sonno, ad esempio con esercizi di rilassamento dall’app Fitbit. Un riposo di qualità può influenzare in modo decisivo la salute e il benessere generale, essendo spesso la scarsità di sonno ristoratore correlata a un incremento di rischi tra cui diabete, problemi cardiovascolari, obesità, scarso funzionamento cognitivo e altro. L’abbonamento Premium migliora la tua esperienza Fitbit, consentendoti di capire meglio le tue abitudini di sonno, la tua predisposizione ad allenarti o la risposta del tuo corpo a fattori di stress, oltre a fornire consigli e suggerimenti per raggiungere al meglio i tuoi obiettivi di salute, fitness e benessere.

La funzione “profilo del sonno” sarà disponibile nell’app Fitbit per gli utenti Premium dotati di Sense, Versa 3, Versa 2, Charge 5, Luxe e Inspire 2 a partire dal lancio. Gli utenti potranno ricevere il loro primo profilo nel corso della settimana del 4 luglio, seguito dal profilo mensile visualizzabile nell’app Fitbit il primo giorno di ogni mese.

(Nota: i “profili del sonno” non hanno scopi medici e gli utenti sono tenuti a consultare il proprio medico di riferimento per ogni dubbio o domanda relativi alla propria salute).