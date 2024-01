Migliori podcast finanza: RadioBorsa compie 4 anni e con Financial Fitness prova a migliorare la forma finanziaria degli italiani

Gennaio 26, 2024

(Adnkronos) – Milano 26 gennaio 2024 – RadioBorsa, la podcast radio dedicata all’attualità finanziaria ed economica, festeggia i 4 anni dal lancio. Accessibile tramite RadioBorsa.com e disponibile gratuitamente anche su tutte le piattaforme principali di podcasting (come Spotify, Apple Podcasts, Spreaker, Google Podcasts..) questo canale si è progressivamente arricchito di nuovi contenuti sempre più apprezzati fra gli appassionati di podcast di finanza personale ed economia. Che altro non significa la “scienza” della gestione risorse scarse e delle scelte ottimali. Non solo nella Borsa ma anche nella vita.

Tra i contenuti più seguiti su RadioBorsa, troviamo la Lettera Settimanale (che approfondisce l’andamento settimanale dei mercati con il filtro di un’informazione talvolta irriverente) in versione podcast di Salvatore Gaziano, responsabile delle strategie d’investimento di SoldiExpert SCF e “Financial Fitness”, il nuovo podcast di Roberta Rossi, consulente finanziario indipendente e responsabile della consulenza personalizzata di SoldiExpert SCF, dedicato al benessere finanziario. SoldiExpert SCF è una società autorizzata a operare sul mercato italiana nella consulenza finanziaria su base indipendente fra le prime in Italia e con oltre 20 anni di esperienza sul campo, senza conflitti di interesse ovvero non riceve, ne può ricevere commissioni o da nessun intermediario sugli strumenti eventualmente consigliati perché ha scelto di essere remunerata esclusivamente dal cliente finale, rivolgendosi a piccoli e grandi investitori per la selezione e composizione di portafogli di azioni, fondi, ETF o obbligazioni o la valutazione di strumenti e prodotti finanziari, previdenziali o di pianificazione patrimoniale.

Roberta Rossi, responsabile della consulenza di SoldiExpert SCF, spiega: “siamo una società di consulenza finanziaria indipendente fra le prime in Italia e volevamo parlare di finanza personale un po’ fuori dagli schemi. La gente vuole essere più informata sugli investimenti e la gestione dei soldi ma anche essere intrattenuta con contenuti originali e piacevoli da ascoltare. Così con RadioBorsa nel 2020 abbiamo deciso di ampliare la nostra offerta di contenuti gratuiti e risorse a disposizione dei risparmiatori per parlare di benessere finanziario raccontando storie su investimenti giusti e sbagliati ma anche sul nostro rapporto funzionale o disfunzionale con il denaro, aiutando i risparmiatori a vedere le cose da differenti punti di vista”.Fra i migliori podcast finanza secondo diversi siti e portali, RadioBorsa è sempre più apprezzata e segnalata da varie fonti e blogger specializzati, venendo citato come uno dei migliori podcast di finanza in Italia per la qualità dei contenuti, fra i primi 10 da ascoltare secondo varie classifiche. In Italia il tema dell’educazione e alfabetizzazione finanziaria è purtroppo un’area di forte criticità. E seppure in lieve miglioramento negli ultimi anni restano ancora evidenti e significative le lacune rispetto al resto d’Europa secondo tutte le ricerche. Secondo la Banca d’Italia nella sua ultima indagine triennale riguardo la finanza digitale dove la finanza incontra il web addirittura il punteggio degli italiani è in media pari a 4,4 su una scala da 0 a 10. Un gap che aumenta in modo esponenziale la possibilità di vendite di prodotti e strumenti finanziari non adeguati, scelte sbagliate o subottimali, scarsa trasparenza da parte di venditori aggressivi se non vere e proprie truffe finanziarie.

Financial Fitness Show a cura di Roberta Rossi è un podcast di finanza che parla di tutte le dinamiche familiari che ruotano attorno al denaro: da investire sui figli alle dinamiche di coppia relativamente ai soldi. Dalla Borsa alla Vita.

“Io e Roberta Rossi insieme ai nostri collaboratori – spiega Salvatore Gaziano, fra i fondatori di SoldiExpert SCF e RadioBorsa.com – non pensiamo che tutto il mondo si sia bevuto quasi il cervello e abbia la soglia di attenzione di un pesciolino rosso. Apprezziamo l’approfondimento e non la superficialità e quando si parla di soldi, economia, finanza personale e risparmi in 30/45 secondi, se qualcuno la fa così facile, troppo facile, e perché, probabilmente, vi sta omettendo di raccontare le informazioni più importanti (e magari antipatiche). Siamo quindi molto soddisfatti del successo sopra qualsiasi aspettativa che hanno ottenuto le nostre newletter finanziarie di approfondimento settimanali (sottoscrivibili gratuitamente su LetteraSettimanale.it) diventate nel tempo grazie ai nostri collaboratori anche un doppio podcast settimanale molto apprezzato e disponibile su tutte le piattaforme podcast di finanza”.

Con i podcast di RadioBorsa è possibile restare aggiornati su economia e finanza in qualsiasi momento e luogo, tramite il proprio smartphone o qualsiasi dispositivo elettronico connesso con la Rete.

