Milan, una panchina per due: Lopetegui, favorito a 1,85 su Sisal.it, sfida Conte per l’eredità di Pioli. Allegri e Mourinho partono indietro

23 Aprile 2024

(Adnkronos) – Roma, 23 aprile 2024 – Cinque giorni da cancellare. Cinque giorni che, forse, potrebbero aver messo la parola fine alla storia tra Stefano Pioli e il Milan. L’eliminazione in Europa League e il derby perso con l’Inter, coinciso con la vittoria nerazzurra dello scudetto, stanno facendo riflettere sul futuro in panchina dell’allenatore emiliano che, è bene ricordarlo, ha un contratto fino al giugno 2025. Gli esperti Sisal, nonostante ritengano il tecnico dell’ultimo scudetto milanista ancora della partita per una conferma, offerta a 6,00, vedono che la corsa a guidare Leao e compagni la prossima stagione sia una lotta a due, senza escludere ovviamente possibili outsider. Julen Lopetegui è il grande favorito per sedersi sulla panchina rossonera a 1,85: l’ex tecnico di Real Madrid e della Spagna sembra il profilo ideale sia per la tipologia di gioco che per la sua capacità di far crescere i giovani.

All’opposto, invece, c’è Antonio Conte il quale, fermo dopo l’esperienza al Tottenham, sembra pronto a tornare in pista. Certo il tecnico salentino punta più su un instant team ma potrebbe far leva l’obiettivo di diventare il primo allenatore a vincere lo scudetto con le tre grandi d’Italia: Juventus, Inter e Milan. Conte neo allenatore rossonero si gioca a 2,75.

Oltre al già citato Pioli, ci sono altri due allenatori, anche loro offerti a 6,00, che potrebbero inserirsi per guidare la formazione milanista: Thiago Motta e Vincenzo Italiano. Tutti e due amanti del 4-3-3 o del 4-2-3-1, due moduli molto in voga a Milanello, gli attuali tecnici di Bologna e Fiorentina sanno dare un’impronta ben definita alle loro squadre indipendentemente dal fatto che siano composte da soli campioni o giovani in rampa di lancio.

Se Raffaele Palladino, in quota a 16, potrebbe rappresentare la grandissima novità, Max Allegri e José Mourinho, due big della panchina, al momento partono indietro rispetto ai colleghi: un ritorno a Milanello dell’allenatore livornese si gioca a 25, l’approdo dello Special One pagherebbe 33 volte la posta.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milioni di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.

Sisal Italia S.p.A.

Ufficio stampa