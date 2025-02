Milano-Bicocca ottiene la Certificazione per la parità di genere: un traguardo che premia le politiche di inclusione dell’Ateneo

13 Febbraio 2025

(Adnkronos) – Il riconoscimento al termine di un percorso di certificazione che valorizza l’impegno dell’Ateneo nella promozione dell’uguaglianza di genere, nelle attività di sensibilizzazione sul territorio e per l’alta presenza femminile nei ruoli di leadership

Milano, 13 febbraio 2025 – Leadership femminile, incentivi per la presenza di donne nelle aree STEM, eventi aperti al territorio per promuovere una cultura libera da stereotipi e pregiudizi e servizi per la conciliazione dei tempi di studio, lavoro e famiglia. Così l’Università di Milano-Bicocca ha ottenuto la Certificazione per la parità di genere, un riconoscimento che attesta l’impegno concreto nella promozione dell’uguaglianza e nella creazione di un ambiente di studio e di lavoro equo e inclusivo.

Milano-Bicocca è tra le prime università italiane a conseguire questa importante certificazione basata sulla prassi di riferimento del sistema di gestione per la parità di genere (Uni/PdR 125:2022) che stabilisce criteri, parametri ed elementi funzionali per la certificazione nelle imprese e nelle organizzazioni.

Tra gli ambiti in cui l’Ateneo ha ottenuto risultati particolarmente positivi c’è quello della leadership femminile. Attualmente, Milano-Bicocca è guidata da una Rettrice, Giovanna Iannantuoni, e conta sei dirigenti donne su un totale di otto. Inoltre, il 71 per cento del personale tecnico-amministrativo a capo di un’unità organizzativa è composto da donne, così come il 53 per cento delle direzioni di dipartimento e scuole, dati che evidenziano il forte impegno dell’ateneo nell’inclusione di genere ai livelli decisionali.

L’Ateneo si distingue anche per il supporto alle carriere femminili sin dalla formazione, con investimenti dedicati all’avvicinamento delle giovani donne alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) e l’introduzione di programmi di mentoring previsti nel nuovo Gender Equality Plan, affinché a ciascuna sia data l’opportunità di piena espressione delle proprie potenzialità e inclinazioni.

Inoltre, Milano-Bicocca ha sviluppato numerose attività rivolte al territorio, con eventi aperti alla cittadinanza e percorsi formativi, anche gratuiti, come il corso “Genere, politica e istituzioni”, per sensibilizzare e promuovere la parità di genere anche al di fuori del contesto accademico o gli incontri e i seminari sulla genitorialità, volti a promuovere la condivisione delle responsabilità di cura tra i generi e una maggiore consapevolezza da parte dei padri dei carichi di lavoro legati alla gestione familiare e all’educazione dei figli.

All’Ateneo è stato riconosciuto l’impegno nel perseguire la parità anche per le sue politiche di conciliazione tra i tempi di lavoro, studio e famiglia. Tra i servizi inaugurati più di recente, uno spazio riservato all’allattamento e alla cura dei neonati e “Vengo anch’io”, un’area sicura attrezzata per il gioco e il riposo, a disposizione di bambini da 0-6 anni, accompagnati da un adulto di fiducia e con la presenza di educatrici ed educatori qualificati.

«La storia di Milano-Bicocca è caratterizzata da un impegno costante sul fronte delle pari opportunità e sugli studi di genere: la certificazione è un riconoscimento concreto per questo lavoro messo in atto da tutte le componenti della nostra comunità – ha dichiarato Giovanna Iannantuoni, rettrice dell’Università di Milano-Bicocca -. Come Ateneo continueremo a promuovere la cultura dell’inclusione e dell’equità in ogni ambito, dalla didattica alla ricerca, fino alle iniziative che generano un impatto che va oltre l’ambito universitario e si estende alla cittadinanza e al territorio».

«Questo traguardo è il risultato di un percorso di certificazione che Milano-Bicocca ha scelto di intraprendere riconoscendo il proprio ruolo di modello sociale e di motore di cambiamento – ha proseguito Patrizia Steca, presidente del Comitato Unico di Garanzia -. Si tratta pertanto di una conferma dell’attenzione dell’Ateneo e del valore delle sue iniziative per garantire un ambiente di studio e di lavoro sempre più equo e rispettoso delle esigenze di tutti e tutte».

Per maggiori informazioni: ufficio.stampa@unimib.it