Milano, P.zza San Marco, dOT – design Outdoor Taste, Brera Design District Jacuzzi® protagonista al Fuorisalone 2023

Aprile 20, 2023

(Milano, 20 aprile 2023) – Una splendida Spa Jacuzzi® Virtus spicca al centro dell’inedito CUBENATURE®, microspazio all’aperto progettato da IODA, lo studio degli Architetti Sabina Antonini e Simone Riva per L’Officina dei Giardini.

Milano, 20 aprile 2023 – Con un patrimonio di oltre 700 brevetti, Jacuzzi® è il marchio di riferimento nei settori spa, swim spa, idromassaggio e arredobagno. Forte di questo posizionamento, l’azienda è presente al Fuorisalone 2023 in programma a Milano fino al 23 aprile, affiancando l’inedito CUBENATURE®, progettato da IODA -studio degli Architetti Sabina Antonini e Simone Riva per L’Officina dei Giardini- e situato nel cuore dello spazio espositivo dOT, design Outdoor Taste, in Piazza San Marco, Brera Design District. Un microspazio protetto, evanescente ed effimero, dove l’alta tecnologia si integra con discrezione, lasciando spazio alla natura.

Esattamente come avvenuto nel 2018, in occasione del lancio ufficiale, dOT in Piazza San Marco si conferma dunque il contesto perfetto per esporre al pubblico Jacuzzi® Virtus, in una versione ricca di innovazioni tecnologiche e funzionali. Dedicata all’hospitality e disegnata da Dodo Arslan, designer italiano residente a Miami, annoverato da Taschen tra i 90 designer leader al mondo, si tratta di una soluzione versatile e all’avanguardia che risponde alle esigenze del cliente finale, incontrando perfettamente anche a quelle degli operatori hospitality: garantisce infatti massima facilità di gestione e, di conseguenza, un generale contenimento dei costi. Con il valore aggiunto del design e della tecnologia Jacuzzi®. Caratterizzata da dimensioni importanti –250 x 215 cm–, Jacuzzi® Virtus accoglie fino a sei persone in postazioni dedicate, per un’esperienza di idromassaggio personalizzata. Ispirata alla conchiglia del Nautilus, ha un guscio interno con andamento a spirale dalle linee morbide e avvolgenti che garantisce un percorso idroterapico efficace e completo, grazie anche ai 50 getti PowerPro®. Offre inoltre il vantaggio di drenare in modo rapido l’acqua in caso di svuotamento, evitando ristagni. Le sedute con inclinazioni e profondità differenti e una postazione lounge, sono progettate per un idromassaggio mirato dalla punta dei piedi fino alla testa. Il bordo con griglia a sfioro e il sistema di auto-compensazione consente di mantenere l’acqua sempre al livello ideale. Inoltre, il nuovo maxi-filtro a pressione con cartuccia, integrato e facilmente accessibile, garantisce un ricambio continuo dell’acqua e una pulizia semplice e veloce. Disponibile nelle versioni con riscaldatore elettrico o scambiatore di calore, Jacuzzi® Virtus è dotata di base in Propolymer™ e isolamento EcoShield, per ottimizzare i consumi e mantenere sempre la temperatura dell’acqua. Vanta inoltre l’esclusivo sistema Jacuzzi® di sanitizzazione CLEARRAY Active OxygenTM, in grado di trattare con efficacia il 99,9 % degli agenti patogeni presenti nell’acqua. Prima spa freestanding con questa caratteristica, Jacuzzi® Virtus presenta un ulteriore elemento di grande rilievo: dispone infatti di vasche di compenso integrate, un accorgimento che rende l’installazione più semplice e conveniente, senza necessità di predisporre vani tecnici dedicati.

Jacuzzi® Virtus è disponibile con guscio in finitura Platinum o Porcelain e con pannelli Graphite o Teak.

Un progetto curato nei minimi dettagli che da oggi diventa ancora più accessibile, grazie alla nuova iniziativa varata da Jacuzzi® in partnership con Santander Consumer Bank: Virtus sarà infatti proposta, in abbinamento alla sua cover, a un prezzo molto interessante, finanziabile con un piccolo acconto e 36 successive comode rate. Una proposta che invita all’acquisto, rendendo facilmente realizzabile il sogno di vivere indimenticabili momenti di benessere all’interno della propria Spa preferita.

Forte di una vetrina di grande impatto nel cuore dello storico quartiere milanese di Brera, lo staff Jacuzzi® è a disposizione dei visitatori del Fuorisalone 2023 all’interno dello spazio dOT Design Outdoor Taste, presso la Piazza e il Chiostro della Chiesa di San Marco – Piazza e via San Marco, 2, dal 18 al 23 aprile, dalle 11.00 alle 23.00, per rispondere a qualsiasi richiesta di approfondimento.

A proposito di Jacuzzi®:

Jacuzzi Group Worldwide, attraverso le sue filiali, è un produttore e distributore globale di prodotti bagno e spa. Grazie ad un’esperienza tecnologica ed ingegneristica che vanta più di 60 anni, Jacuzzi® è il leader mondiale dell’idromassaggio e spa, ed è il punto di riferimento nel settore wellness. Jacuzzi® EMEA è parte di Jacuzzi Brands LLC (USA). Basata a Valvasone Arzene e Milano (Italia) opera in Europa, Africa e Asia direttamente attraverso numerosi uffici commerciali regionali e indirettamente attraverso una diffusa rete di vendita. Design, Well-being, Performance and Care: questi sono i valori che hanno sempre formato l’essenza delle creazioni di Jacuzzi®, un brand che anticipa esigenze e trend, creando prodotti e soluzioni innovativi studiati per venire incontro a ogni tipo di richiesta. Spa, vasche idromassaggio, docce multifunzione, chiusure doccia, saune e hammam, e non solo: una vastissima gamma di prodotti con una combinazione unica di tecnologia innovativa, design e funzioni esclusive, che garantiscono le più alte performance sia in ambiente domestico/residenziale che in contesti professionali nel settore Hospitality.