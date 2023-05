Milano si è tenuta la XXII° edizione del Premio Campione. Tra i premiati anche il giornalista comasco Vittore De Carli

Maggio 12, 2023

(Adnkronos) – Milano, 12 maggio 2023 – Si è tenuta nella Sala Alessi di Palazzo Marino, alla presenza della Presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi e di varie autorità istituzionali e religiose, la ventiduesima edizione del Premio Campione. Si tratta di un riconoscimento – promosso dall’associazione di volontariato dei City Angels e ideato dal suo fondatore e presidente Mario Furlan – conferito a coloro che si sono distinti mettendosi al servizio della comunità, diventando un esempio positivo per l’opinione pubblica. Il Premio è noto anche come “Oscar della bontà” o “Oscar della solidarietà”.

“E’ un piacere accogliere e premiare a Palazzo Marino i vincitori del Premio Campione, un riconoscimento importante per chi si è speso per la solidarietà e la legalità – dichiara Elena Buscemi, Presidente del Consiglio Comunale di Milano – Milano e il Paese sono grati a queste persone e ai City Angels, un grande esempio di impegno civico e di altruismo”.

Sponsorizzato da Yakult Italia e patrocinato dal Comune di Milano, dalla Città Metropolitana e dalla Regione Lombardia, con l’Associazione Nazionale Magistrati, l’Agenzia delle Entrate, l’Ordine degli Avvocati, la Comunità Ebraica di Milano, il Rotary Club e il Lions Club, il Premio Campione ha visto l’assegnazione di una statuetta in vetro, l’Oscar della bontà – che rappresenta la sagoma di un uomo con un grande cuore in mano – a “campioni” che si sono impegnati in prima linea nell’ambito del sociale, del civismo e dell’inclusione.

I vincitori sono stati selezionati da una giuria formata da direttori e giornalisti di diciannove organi dell’informazione: Affaritaliani.it, Avvenire, Corriere della Sera, Famiglia Cristiana, Fanpage, Il Giornale, Il Giorno, La Gazzetta dello Sport, La Repubblica, Leggo, Libero, Mediaset, Metro, Milano Today, Mi- Tomorrow, Radio Lombardia, Rai, Upday e Wikimedia Italia.

Ha condotto la cerimonia l’attrice e testimonial dei City Angels Rajae Bezzaz, inviata di Striscia la Notizia, dove si occupa spesso di questioni relative all’accoglienza e all’integrazione dei migranti. Sul palco la Madrina dei City Angels, Daniela Javarone; i filantropi Adolfo Vannucci e Luca Nunno; e alcuni testimonial dell’Associazione: i personaggi dello spettacolo, della musica, della televisione, della moda e dei social Enrico Beruschi, Alberto Camerini, Stefano Chiodaroli, Fede Asso, Marco Ferradini, Alberto Fortis, Tessa Gelisio, Ronnie Jones, Leonardo Manera, Alviero Martini, Edoardo Raspelli, Rosmy.

Il sondaggio di Renato Mannheimer: chi aiuta di più il prossimo? Per il quinto anno la manifestazione si è aperta con i risultati del sondaggio effettuato da Renato Mannheimer di Eumetra su chi sia il personaggio che più aiuta il prossimo. Questa “classifica della bontà” conferma al primo posto, con distacco, Papa Francesco, salito rispetto al 2022 dal 15 al 16% delle risposte. Al secondo posto si confermano i Ferragnez (Chiara Ferragni e Fedez) in flessione al 2% dal 4 dell’anno scorso e dal 5% del 2021. Al terzo posto del podio una new entry, l’attore americano Keanu Reeves, anch’egli al 2%. Il motivo: ha donato il 70% dei guadagni di “Matrix Resurrections” (il terzo film della saga), più di 20 milioni di euro, per la ricerca sulla leucemia. Escono di scena i politici: l’anno scorso erano stati citati l’allora premier Mario Draghi (2%) e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte (1% l’anno scorso, al 5% nel 2021).

I 10 vincitori della XXII° edizione del Premio Campione Campione per i malati: Vittore De Carli, giornalista già presidente di Unitalsi Lombardia. Dall’età di 15 anni accompagna ogni anno i malati a Lourdes. Da oltre trent’anni si occupa di trasportare gratuitamente disabili in tutta Italia: li ha portati tra l’altro all’Expo di Milano, a visitare i Musei Vaticani. Nel 2015 viene colpito da una grave malattia, 47 giorni di coma da questa esperienzae nasce un libro” Dal Buio alla Luce con la forza della Preghiera edito dalla LEV Libreria Editrice Vaticana che diventa un progetto che è riuscito a realizzarenel marzo 2023 inaugurando la Casa d’Accoglienza Fabrizio Frizzi, nel quartiere milanese dell’Ortica. Si tratta di una struttura dove sei famiglie, che devono accompagnare un figlio a Milano per farsi curare, possono trovare alloggio gratuitamente;

Campionessa per la salute: Flavia Matrisciano, direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon di Napoli. La fondazione è parte dell’Azienda Ospedaliera Santobono, nata nel 2010 per affiancare e supportare l’ospedale pediatrico nelle attività di assistenza e nello sviluppo di progetti di formazione e ricerca; Campione per la vita: Alessio Amoruso, agente di stazione Atm che il 16 gennaio 2023 ha salvato la vita a un viaggiatore che stava soffocando a causa di una pastiglia, praticandogli la manovra di Heimlich alla fermata Zara della metropolitana a Milano; Campione per l’ambiente: Giorgio Biella, presidente e fondatore di Re Tech Life Onlus, associazione di Usmate Velate (Monza) che è la più importante in Italia nel rigenerare e riportare a nuova vita computer, telefonini, forni a microonde, condizionatori d’aria e altri oggetti elettronici per poi donarli ad associazioni, scuole, centri sociali o a persone e famiglie povere. L’associazione dà lavoro a una trentina di svantaggiati;

Campionessa per la pace: Matilde Leonardi, dirigente medico alla Fondazione Irccs dell’Istituto Besta di Milano, è stata nominata Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla disabilità dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Dall’inizio della guerra in ucraina ha coinvolto almeno una quindicina di associazioni per missioni umanitarie partite dall’Italia alla volta di Leopoli da padre Igor, rettore del Seminario di Leopoli, che ospita famiglie che hanno perso tutto, e da Suor Giustina, che gestisce un hospice. È andata più volte a Leopoli per aiutare i bambini ricoverati con patologie neuropsichiatriche, collaborando con i medici del posto;

Campione per il soccorso: Francesco Tambasco, presidente di Ata Soccorso di Vermezzo. Le sue ambulanze sono adibite al soccorso gratuito, e gratuitamente le mette a disposizione delle associazioni umanitarie per loro eventi aperti al pubblico. Più volte all’anno Tambasco va negli ospedali a portare regali ai bambini oncologici, e ha anche organizzato raccolte di beni di prima necessità per l’Ucraina; Campione per la musica: Franco Mussida, musicista e artista, fondatore e presidente del CPM Music Institute, già membro della PFM. Da oltre 30 anni è molto attivo nel sociale, in particolare in varie carceri italiane, tra cui San Vittore, e presso la comunità di San Patrignano, tutte realtà dove ha portato il progetto CO2 per un ascolto consapevole della musica. Ha ideato e diretto “Fatto per un mondo migliore”, grande operazione benefica per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, e inoltre ha collaborato con la Fondazione Exodus di Don Mazzi per il recupero dei giovani fragili;

Campione per il cibo: Rav Igal Hazan, anima di Beteavon, la cucina sociale della comunità ebraica, che a Milano dona pasti caldi kosher gratuiti alle famiglie e persone in difficoltà economica, e non ai soli ebrei. I volontari di Beteavon vanno a distribuire questi pasti ai senzatetto, sulla strada; Campione per i bambini: l’associazione Joy for Children, rappresentata dal presidente Charley Fazio e dalla vice presidente Titti Di Vito, è impegnata dal 2017 in progetti umanitari a favore di bambini e adolescenti vittime di guerra, povertà e fragilità fisiche e mentali sia in Italia sia all’ estero. In particolare, opera al confine turco siriano dove supporta materialmente circa 200 minori siriani esiliati, di cui molti disabili e ai quali sono rivolti progetti didattici ed educativi speciali. Con il progetto EnJoy English ha permesso a oltre 60 bambini siriani di imparare la lingua inglese. Lo scorso dicembre Joy for Children ha fatto operare una bambina siriana orfana di mamma in una clinica turca di Mersin da un chirurgo ortopedico dell'ospedale Gaslini di Genova. La piccola Sham di 7 anni non ha mai camminato fin dalla nascita e ora, grazie a Joy, ha potuto iniziare una nuova vita; Campione per lo Sport: St. Ambroeus FC, rappresentata da Jonathan Misrachi, centrocampista e direttore sportivo, è la società di calcio milanese che ha tre squadre composte da migranti. Sono due squadre maschili, una in seconda categoria e l’altra nel campionato Csi, e una femminile, nel campionato Csi. Le squadre accolgono i “nuovi milanesi”: migranti e richiedenti asilo, di 11 nazionalità. Lo staff della squadra aiuta i giocatori anche a trovare un posto nei centri d’accoglienza e a imparare la lingua italiana.

Il Premio Campioncino per le scuole impegnate nel sociale

Questo premio, realizzato in collaborazione con il Provveditorato agli Studi, ritorna dopo tre anni di sospensione dovuti alla pandemia. Il vincitore dell’edizione 2023 è il Polo Scolastico Alessandro Manzoni, di Milano. Fondato nel 1861, ha oltre mille studenti: 40 classi del Liceo Linguistico e 10 dell’Istituto Tecnico Economico. Già 15 anni fa la scuola ha raccolto fondi per l’asilo Villapando, a Città del Messico; nel 2017 ha istituito la Giornata della solidarietà e la Commissione solidarietà dell’Istituto. Lo scopo: indirizzare verso qualcosa di utile e di grande la voglia di aggregazione degli alunni. Hanno raccolto fondi per l’Istituto dei Tumori e, nel 2022, hanno riempito oltre 150 scatoloni con beni di prima necessità spediti in Ucraina. Alla fine di ogni anno scolastico vengono inoltre distribuite borse di studio agli alunni meritevoli in difficoltà economica. Sono intitolate a Lorenzo Bozzo, studente prematuramente scomparso.

Con Coop il premio “Campione della gente”. Vince Nico Acampora, fondatore di Pizzaut

All’interno del “Premio Campione” è stato conferito anche il premio “Campione della gente”, realizzato in collaborazione con Coop Lombardia, Piemonte e Liguria e scelto da decine di migliaia di cittadini tramite un sondaggio tra i suoi clienti e follower. Il premio dell’edizione 2023 è stato conferito a Nico Acampora, fondatore e anima di Pizzaut, le pizzerie che danno lavoro a ragazzi autistici. Ha iniziato nel 2021 con un locale a Cassina de Pecchi e un mese fa ha aperto il secondo locale, a Monza, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Chi sono i City Angels

Onlus costituita da volontari di strada d’emergenza, i City Angels nascono a Milano nel 1994 su iniziativa del docente universitario di Motivazione e crescita personale Mario Furlan. Gli Angeli sono impegnati nell’assistenza e aiuto a emarginati, senzatetto, immigrati, tossicodipendenti, disabili e anziani, nonché nella prevenzione e contrasto della criminalità da strada, in collaborazione con le forze dell’ordine. Oggi i City Angels sono presenti in 21 città italiane e in 3 svizzere, con 600 volontari, di cui oltre la metà donne.

Per informazioni: www.cityangels.it .