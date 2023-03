Milesi Plast, Bergamo: “DUA, la zanzariera a doppio carrarmato che si risistema da sola in caso di sfondamento

Marzo 22, 2023

(Adnkronos) – Tanto efficace quanto funzionale, in caso di urti si svincola dalla guida a terra per poi tornare facilmente nella sua posizione

Telgate – Bergamo, 22 marzo 2023. Zanzariere resistenti, flessibili, facili da pulire e, soprattutto, funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche grazie al binario di soli 4 mm per non creare ingombro a terra.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/s0Ot659_l4w” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

Si chiama DUA ed è la rivoluzionaria zanzariera firmata Milesi Plast, azienda di Bergamo specializzata nel settore delle coperture e schermature solari, zanzariere, avvolgibili in PVC, acciaio ed alluminio, attiva in ambito civile, industriale e pubblico.

“La primavera è ormai alle porte e, con essa, anche una moltitudine di insetti tra cui le tanto fastidiose zanzare. Per tenere gli insetti fuori dagli spazi abitativi, questo è il momento ideale per installare le zanzariere, ma la domanda sorge spontanea: quali scegliere? La progettazione sempre più accurata di spazi ed ambienti, unita all’esigenza di prodotti sempre più performanti e sempre meno invasivi, ha portato ad una crescente richiesta di modelli di zanzariere a minimo ingombro a pavimento”, spiega Alfio Milesi, titolare della Milesi Plast. “La zanzariera DUA risponde a questa esigenza in quanto è progettata con carrarmato a terra disaccoppiato ed aperto con guida di soli 4 mm per non creare ingombro né pericoli. Inoltre, in caso di urti si svincola dalla guida a terra, evitando la rottura, per poi tornare facilmente nella sua posizione”.

Milesi Plast, con sede a Telgate in provincia di Bergamo, grazie all’esperienza trentennale nel settore e all’utilizzo di tecnologie sempre più efficienti, produce sistemi efficaci e destinati a durare nel tempo, affiancando alla cura artigianale, la professionalità ed un’assistenza completa e capillare.

“Le zanzariere rappresentano una soluzione ormai indispensabile per il comfort degli ambienti indoor; consentono, nella bella stagione, il ricambio dell’aria impedendo l’intrusione di numerosi insetti, come nel caso della zanzariera SKILL, progettata per impedire anche l’ingresso delle cimici”, aggiunge Milesi. “Grazie a maglie strettissime, le zanzariere riescono inoltre a filtrare buona parte di pollini e polveri, migliorando ulteriormente il benessere abitativo. Nel modello DUA, la struttura a terra aperta evita anche l’accumulo di polvere facilitandone la pulizia. La sua guida telescopica superiore ne rende agevole l’installazione e l’utilizzo in qualsiasi situazione irregolare”.

Le zanzariere DUA si rivelano tanto efficaci quanto funzionali, perfettamente adattabili a numerosi contesti ed ottima soluzione per il fuori squadro. Vengono installate per mezzo di telai su misura a: porte, finestre, portefinestre, verande, terrazze e patii. Non da ultimo, grazie alle zanzariere, si potrà altresì evitare il ricorso a repellenti chimici e prodotti potenzialmente dannosi per la salute dell’uomo e dell’ambiente.

