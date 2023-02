Milleproroghe e sigarette elettroniche, la posizione di Arcangelo Bove

Febbraio 1, 2023

(Adnkronos) – Benevento, 01/02/2023- “Quello del Ministro Schillaci è un vero e proprio blitz.

E’ inaccettabile che si tenti di introdurre le restrizioni sulla sigaretta elettronica già nel Milleproroghe”.

Ad intervenire è Arcangelo Bove, imprenditore e Presidente di Unasweb – Unione nazionale Affiliati Svapoweb – che critica nella sostanza ma anche nella forma i programmi ministeriali sulla e-cig.

Bove, pioniere della sigaretta elettronica nazionale, ha stigmatizzato, nello specifico, i progetti del vertice del Dicastero della Salute manifestati in recente audizione alla Camera dei Deputati rispetto alla adozione di provvedimenti restrittivi sulla e-cig, sia con riferimento ai luoghi dove non si potrà più svapare sia in termini di limiti pubblicitari.

“Il Ministro della Salute – insiste il vertice Unasweb – è la figura deputata a guidare le linee sanitarie nazionali e, pertanto, ha tutta la facoltà di assumere indirizzi e decisioni. E di questo ne siamo ben consapevoli.

Quello che lascia stupiti, però, al di là dei contenuti dei suoi progetti, è la tempistica. Credo sia assolutamente inaccettabile la “corsa” a voler dare attuazione a questi provvedimenti già nelle prossime settimane. In materia di svapo e, quindi, di problema fumo, si deve concertare. Si deve dialogare. Ci si deve aprire alla condivisione.

Invitiamo il Ministro Schillaci, prima di adottare conclusioni normative, ad aprirsi al confronto anche con quella parte della scienza che, con dati e ricerche qualificate alla mano, è approdata a conclusioni alquanto positive sulla e-cig dimostrando come essa possa aiutare a smettere di fumare e abbattere i rischi fumo correlati. Una parte della scienza, anche italiana, che ad ora ci pare essere stata puntualmente ignorata.

Non diciamo nè pretendiamo di essere portatori della verità assoluta – insiste Bove – Ma auspichiamo che il Ministro si voglia aprire ad un discorso di interfaccia prima di pronunciarsi. Più volte, in questi anni, abbiamo lanciato l’idea di un tavolo tecnico da convocarsi in sedi ministeriali sulla sigaretta elettronica. È un appello che ora rilanciamo con ancor più forza.

Il Ministro fa riferimento alle sempre più numerose evidenze sui possibili effetti dannosi per la salute.

Ebbene, ci dica quali siano queste evidenze. Perchè noi, in un eventuale confronto, potremo portare evidenze diametralmente opposte.

Pensare di poter giungere a conclusioni così rilevanti, in termini di Sanità pubblica, e per giunta nell’arco di una manciata di settimane ci pare essere cosa troppo affrettata e spregiudicata.

La sigaretta elettronica è una delle principali risposte in chiave anti-fumo, l’esatto contrario di quanto sostengono loro.

Si sia prudenti e ponderati – chiude l’imprenditore – prima di fare proprie decisioni che possono ritorcersi contro milioni di persone”.

Contatti:

Svapo Web s.r.l.

Telefono: +39 0824 1525611

E-mail: info@svapoweb.it

Sito: https://www.svapoweb.it/