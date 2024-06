Mimanera: la personalizzazione artigianale dei modelli di sneaker più iconici

6 Giugno 2024

(Adnkronos) – Milano, 6 giugno 2024. Dal 2010, Mimanera (www.mimanerashop.com) è sinonimo di eccellenza per quanto riguarda la realizzazione di sneakers personalizzate. Questo brand italiano ha saputo unire la tradizione artigianale con una forte passione per l’innovazione, creando calzature uniche e apprezzate a livello internazionale.

La storia dell’azienda comincia in un piccolo garage di Cattolica (Rimini), dove il primo lavoro su un paio di Converse si rivela un successo straordinario. Da quel momento, il brand ha continuato a crescere, raggiungendo una grande notorietà.

Nel 2021 ha aperto uno store monomarca al Mall of Emirates di Dubai, consolidando la sua presenza globale. L’anno seguente, inoltre, ha lanciato Mimanera Studio, la sua private label, con l’obiettivo di andare oltre la semplice personalizzazione e proporre soluzioni dal design esclusivo.

Il catalogo di prodotti offre una vasta selezione di sneakers custom, tutte rigorosamente hand-made e personalizzabili. Tra i modelli disponibili, spiccano le iconiche Adidas Superstar, ma anche le Stan Smith e le Top Ten, le classiche Vans Old Skool, le Nike Air Force 1 e le Nike Air Jordan 1 e, infine, le Diadora e le Advantage. Ognuno di essi può essere trasformato in un pezzo unico.

I clienti, infatti, possono optare per i materiali o gli elementi decorativi che più preferiscono, aggiungendo borchie, cristalli Swarovski per un tocco di lusso, glitter e strass. Se si ama uno stile più audace, i tessuti animalier e laminati sono ideali. Il pizzo, invece, risulta più elegante e raffinato. Inoltre, è possibile personalizzare i lacci ed eventuali scritte sulle calzature.

Mimanera pensa anche alle occasioni speciali con le sue scarpe da sposa comode, perfette per conferire un tocco unico al look del grande giorno. La collezione Wedding propone Converse All Star, ma anche modelli Nike, con dettagli lussuosi che faranno brillare chi indossa queste scarpe.

Acquistare su www.mimanerashop.com è un’esperienza semplice e sicura. Il sito web è intuitivo e permette di completare l’acquisto in pochi passaggi. Le modalità di pagamento includono carta di credito, PayPal, Postepay, Scalapay, bonifico bancario e contrassegno, garantendo la massima trasparenza in ogni transazione.

Le spedizioni sono rapide, con consegna gratuita per ordini superiori a 79 euro. Inoltre, i clienti possono seguire in tempo reale lo stato del loro ordine, grazie a un codice di tracking fornito automaticamente. Il servizio clienti, sempre disponibile, assicura un supporto puntuale per qualsiasi necessità.