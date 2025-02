Mindfulness per la prima volta a teatro. Un viaggio formativo e sensoriale con Alessio Balza e IOSNO.

11 Febbraio 2025

Lodi, 11 febbraio 2025. – Napoli si trasforma nel tempio della mindfulness e si prepara ad accogliere un’esperienza innovativa che fonde teatro e mindfulness in un’unica, coinvolgente dimensione. Alessio Balza, fondatore di IOSNO e istruttore di mindfulness, porta sul palco un nuovo modo di vivere la consapevolezza, trasformando lo spettacolo in un’opportunità per connettersi con il momento presente. L’appuntamento è fissato per il22 febbraio alle 21:00 presso il Teatro Troisi di Napoli, prima tappa di un tour che toccherà anche Roma, Genova, Verona e Torino.

Negli ultimi anni, la mindfulness ha conquistato sempre più spazio, passando da una pratica di nicchia a un fenomeno globale. Secondo dati pubblicati dalla CNBC, il 14% della popolazione americana – pari a circa 20 milioni di persone – pratica regolarmente la meditazione. Celebrità come Oprah Winfrey, Clint Eastwood e Will Smith hanno reso questa disciplina parte integrante della loro routine quotidiana, testimoniando il potere trasformativo della consapevolezza. Essere consapevoli non significa complicarsi la vita, ma viverla in modo più autentico. Il metodo IOSNO di Balza punta a rendere la mindfulness accessibile a tutti, attraverso un linguaggio semplice e una modalità esperienziale che va oltre i classici ritiri spirituali.

Con IOSNO, Balza introduce un nuovo concetto: il teatro come ambiente ideale per sperimentare la mindfulness e formarsi in questo mondo. “Volevo creare un’esperienza che fosse al tempo stesso coinvolgente e trasformativa”, spiega Balza. “Il teatro ha una potenza unica: avvolge il pubblico, cattura l’attenzione e permette di sperimentare la consapevolezza in modo diretto”. Attraverso questa formula innovativa, gli spettatori saranno guidati in un percorso che combina narrazione, suoni e momenti di meditazione, con l’obiettivo di riscoprire il valore del qui e ora. “Non serve ritirarsi in un monastero per imparare a vivere nel presente. Basta concedersi una serata diversa, in cui aprirsi a una nuova prospettiva” aggiunge Balza.

Diversi studi dimostrano come la pratica della mindfulness contribuisca a ridurre stress e ansia, migliorare la qualità del sonno e accrescere la capacità di concentrazione. Il protocollo Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), sviluppato dal professor Jon Kabat-Zinn negli anni ’70, è ormai riconosciuto a livello scientifico per i suoi benefici. Questa crescente attenzione sta portando la mindfulness a entrare sempre più nei contesti aziendali e scolastici, trasformandosi in uno strumento essenziale per il benessere collettivo. Viviamo in un’epoca in cui la nostra mente è costantemente stimolata. Imparare a fermarsi, respirare e ascoltarsi può fare la differenza, sottolinea Balza.

Partecipare a uno spettacolo e formazione di IOSNO non è solo un modo per avvicinarsi alla mindfulness, ma un’opportunità di crescita personale. Il teatro diventa una palestra della mente, in cui si impara a sviluppare maggiore consapevolezza e capacità di ascolto. Questo progetto rappresenta un invito a formarsi e a sperimentare su di sé i benefici della mindfulness, con la possibilità di applicarli nella vita quotidiana e professionale. Fidati di te stesso: nessuno può guidarti meglio di chi vive dentro di te, conclude Balza, sottolineando come la mindfulness non sia solo una pratica, ma un percorso di crescita interiore. Un viaggio che inizia a teatro, ma che può trasformare la vita di chi vi partecipa.

Per Informazioni

https://www.iosno.com/